台湾债市：10年券早盘弹升创近五个半月新高，德债走扬引停损单出笼

路透台北1月16日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周二早盘出量弹升。交易员称，随德债殖利率走扬，且10年券换券交易在即，市场气氛更趋偏空，引爆交易商停损卖单大举出笼，带动殖利率强弹。

他们说，周一美债休市，但受到欧洲央行释出缩表讯息冲击，促使德债殖利率强弹，台债因内外在环境气氛均不佳，交易商停损卖单纷纷出笼，殖利率一举穿破1.05%短线支撑，最高弹至1.07%，创10年券殖利率近五个半月盘中新高。

〞就空啊，看起来气氛不是很好，1.05%都穿破了，感觉出现拐点了。〞一大型民营银行交易员说。

他并称，因台债先前均未反应日本和欧洲央行缩表议题，以致早盘反应较大，市场气氛偏空，且随10年券殖利率1.05%短线支撑失守，下一个支撑点未必是1.08%；〞很难说，先不用看高点，看它测到哪就到哪了。〞

一大型证券商交易员亦指出，受德债殖利率大弹影响，加上10年券将换券交易等冲击，早盘交易商进场大砍五年和10年券，带动殖利率一路冲高。

在欧洲央行管委韩伟森讲话后，德国10年期公债收益率触及盘中高位0.526%

10年券106/9期殖利率盘中最高弹至1.07%，创近五个半月盘中新高，此前盘中新高为2017年7月26日的1.08%。

本地时间10:51，10年券106/9殖利率涨3.02基点至1.0695%，成交68.0亿台币；而五年券107/1殖利率涨1.60基点至0.7448%，成交15.0亿台币。至于台股加权指数则跌0.03%。

交易员预估，今日106/9主要区间在1.04-1.08%；五年券107/1殖利率区间则在0.73-0.77%。

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