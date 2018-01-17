台湾债市：10年券早盘走跌，因借券成本升高引空单戒心而回补

路透台北1月17日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周三早盘走跌。交易员表示，随着美债殖利率下滑，加上借券成本升高让空方产生戒心，触动空单回补，带动殖利率开低走低。

他们指出，10年券殖利率虽连数日强弹，但目前市场气氛仍偏空，空单量大幅扩增至近50亿台币，创近一年新高；且美债和德债殖利率上日均收低，台债殖利率跟着下滑。

〞借券不好借，成本变贵一些，加上昨天美债和德债殖利率都没有再弹高，带动殖利率往下。〞一大型民营银行交易员说，〞看起来最大卖压在昨天宣泄完了。〞

一大型证券商交易员亦称，借券成本升高，早盘市场着重于借券成本的变化，尤其是五年券借券利率已由正略转负，让空单产生戒心，触发空单回补，带动殖利率止弹走低。

他们并指出，新一期10年券107/2明天即进行发行前交易，因市场气氛偏空，106/9早盘交投谨慎，开盘逾一小时才有成交。

美国指标10年期公债收益率周二跌至2.544%，上周五收报2.552%。德国10年期公债收益率周二下跌4个基点，至0.49%，轻松摆脱了上周触及的五个月高位。

本地时间10:49，10年券106/9殖利率跌0.80基点至1.0650%，成交18亿台币；五年券107/1殖利率跌1.40基点至0.7310%，成交3.5亿台币；而台股加权指数则涨0.07%。

交易员预估，今日106/9主要区间在1.05-1.08%；五年券107/1殖利率区间则在0.72-0.75%。

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