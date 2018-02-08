台湾债市：10年券早盘随美债殖利率小升，交易商多已休息交投急冻

路透台北2月8日 - 台湾指标10年债107/2期早盘跟随美债殖利率小升；交易员称，107/2期今天第一天发行，但不少交易商已〞提早封关〞，今天起进入休息状态，以致市场一片死寂，开盘近2小时仅成交0.5亿台币。

他们表示，美债殖利率周四虽收高，但早盘台债买卖双方报价很宽，市场亦伴随着冷清。

〞你看盘面报价那个样子(报价很宽)，车子开进去出不来啊，进去了要嘛是唱独角戏，要不就是出不来，乾脆洗洗睡，等待下一波行情。〞一大型证券商交易员说。

他解释，上周10年107/2期标完后殖利率随即弹高，但隔天殖利率即直泻而下，不少交易商被轧，交易商乾脆提早休息，〞不玩了，休息也是一种操作啊，之前鸡年大家都鸡鸡叫，希望今年狗年能汪汪叫，而不是哎哎叫。〞

另一大型证券商交易员亦称，107/2期标债时受到美债气氛影响，使得大家投标时都往后退，得标利率标在1.069%，且因这期银行业得标比重逾6成，预估银行不会轻易卖出，筹码相对稳定。

他们认为，随农历封关进入倒数，不少交易商提早封封关，春节前除非美债有大波动， 否则台债应不会有太大的波动，短线陷量缩区间整理。

美国指标10年期公债周三价格尾盘跌17/32，收益率2.830%，周二尾盘报2.766%。

本地时间10:51，10年券107/2殖利率涨0.75基点至1.0325%，成交0.5亿台币；台股加权指数则涨0.02%。

交易员预估，今日10年券107/2主要区间在1.02-1.05%；五年券107/1殖利率区间则在0.65-0.68%。

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