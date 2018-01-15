台湾债市：10年券早盘随美债殖利率微扬，市场观望气氛浓交投冷清

路透台北1月15日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周一早盘微幅上扬。交易员表示，受美债殖利率收升，且市场气氛偏空影响，早盘殖利率走升；惟市场观望气氛浓厚，交投冷清。

他们指出，因新一期10年券107/2期周四(18日)将进行发行前交易，加上美国因公布通膨升高，使升息预期升高，短线不确定因素较多，市场暂无明确方向，交投偏谨慎。

〞没有特别的方向啦，可能是大家变得比较观望。〞一大型民营银行交易员说。

他并称，美国上周五公布12月的通膨数据创11个月来最大涨幅，加重美联储(FED)升息预期；但今晚美债将休市，市场暂时没有特别的方向，早盘交投偏谨慎，成交量明显萎缩。

一大型证券商交易员说，随美债殖利率收升，早盘台债殖利率跟着弹升，但往上至1.04%附近即吸引买盘进场，使得弹幅缩减。

他们表示，目前美债市场气氛偏空，但指标10年债只要没有突破2.6%大关，台债10年券在1.05%附近应有撑，短线料将呈盘整理格局。

美国12月基础消费者物价录得11个月来最大涨幅，因房租和医疗保健成本增加，提振今年通胀将会加速的预期。

10年期美债收益率上周五报2.554%，高于周四收盘的2.531%。

本地时间10:45，10年券106/9殖利率涨0.05基点至1.0350%，成交6.5亿台币；五年券107/1殖利率则跌0.15基点至0.7230%，成交0.5亿台币。

至于台股加权指数则涨0.42%。

交易员预估，今日106/9主要区间在1.02-1.05%；五年券107/1殖利率区间则在0.71-0.74%。

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