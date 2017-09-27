台湾债市：10年券早盘随美债殖利率微扬，惟观望气氛浓短线区间整理

路透台北9月27日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周三早盘微幅走扬；交易员指出，受美债殖利率弹升带动；惟市场观望气氛偏浓，短线殖利率料将陷区间整理。

他们表示，美联储主席叶伦坚持即使通膨率低于2%，FED仍将逐步升息，促使美债殖利率走高，但不脱区间整理格局；后续观察重点在东北亚地缘政治及特朗普的税改等是否顺利。

〞早上就是跟着美债走啊，但上去还是有人有兴趣，就在区间内反覆测试吧，等待进一步消息。〞一大型证券商交易员说。

他并称，目前市场观望气氛浓厚，早盘交易商均无大动作，主要是殖利率已跌至相对低点，往下做多可以期待的利润已有限，大家不敢积极做多，但往上又有来自银行的买盘进场，短线10年料在1.0%附近狭幅整理。

一大型银行交易员也指出，早盘观望气氛浓厚，交投冷清，殖利率料难脱区间整格局，后续观察重点在东北亚地缘政治紧张情势是否升高以及美债走势。

美国指标10年期公债收益率周二升约2个基点，报2.239%；周一则下滑4个基点，为逾两周最大降幅。

本地时间10:20，五年券106/10发行前交易殖利率涨0.70基点至0.7020%，成交15.5亿台币；10年券106/9殖利率涨0.92基点至1.0122%，成交19.0亿台币；至于台股加权指数则涨0.88%。

交易员预估，今日10年公债106/9期殖利率交投区间料在0.99-1.02%；五年券106/10期发行前交易殖利率区间料在0.69-0.72%。

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