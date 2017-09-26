台湾债市：10年券早盘随美债殖利率走跌，惟往下追价力道弱交投冷

路透台北9月26日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周二早盘走跌；交易员表示，受到美债殖利率收低刺激，早盘台债殖利率跟着走低，惟往下即触及1.0%压力区，追价力道薄弱，市场偏谨慎，交投依旧相当冷清。

他们指出，上周四台湾央行总裁彭淮南于理监事会后记者会中并未释出太激进的言论，且他明年2月将卸任，另考量通膨展望温和等因素，料明年上半年央行可能都不会升息，殖利率因而跟随美债走低。

〞今天台债殖利率就是跟着美债下来，但下来即卡在关卡价，短线市场需要更多的利多刺激，才可能突破1.0%。〞一大型证券商交易员说。

一大型银行主管表示，目前来看，明年上半年央行升息机率低，加上有县市长选举因素，政策将偏多，因此，只要殖利率走高，银行买盘即进场，〞虽然殖利率不高，但只要有弹上来，大家都会配一些。〞

他并称，本期10年券10/9期因银行得标比重较高，筹码相对较稳定，殖利率不易乱飘，且银行买盘较坚持，殖利率不易出现大幅波动，短线料在1.0%附近狭幅波动。

在五年券106/10期方面，早盘发行前交易殖利率亦跟着走跌，且一度跌破0.7%关卡，惟随即弹回到0.7%以上。

前述大型证券商交易员称，早盘五年券殖利率一度跌破0.7%关卡，主要是有人想试试看殖利率能否进一步往下，但以目前殖利率水准来看，破0.7%之后，进一步往下可以想像空间已非常有限，短线除非有更大的利多，否则大概就0.7%附近窄幅波动。

美国指标10年期公债收益率周一收跌4个基点，报2.222%。

台湾央行上周四理监事会议决议维持政策利率不变，这也是央行重贴现率连续五季维持于1.375%原水准；同时，央行总裁彭淮南并称，目前的货币政策基调为〞适度宽松〞。

本地时间10:53，10年券106/9殖利率跌0.92基点至1.0053%，成交46.5亿台币；五年券106/10殖利率跌0.35基点至0.7015%，成交13亿台币；至于台股加权指数则涨0.07%。

交易员预估，今日10年公债106/9期殖利率交投区间料在1.0-1.01%；五年券106/10期发行前交易殖利率区间料在0.69-0.72%。

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