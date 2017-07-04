台湾债市：10年券早盘震荡，殖利率短线弹多吸引买盘进驻

路透台北7月4日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周二早盘震荡。交易员表示，昨晚美债殖利率续弹，106/4殖利率跳高开出再创近两个月高位，停损卖压虽持续出笼但买盘也逢高承接，令殖利率缩减弹幅并在平盘附近震荡。

他们指出，昨日106/4成交爆量，交易商手中筹码多流向银行等实质买盘。106/4殖利率在短短几个交易日弹逾10个基点，似对近期国际债市的变动过度反应。惟后市仍要观察美债等的变化，不排除仍有一波停损卖压出笼的可能。

〞最近盘势的变动让我们两面挨耳光，我们就像鬼，实质买盘就像墙，整个就是鬼打墙。〞一证券商交易员说。

另一大型银行交易员则称，昨日有趁殖利率大弹时酌量承接，但在美债走势还不明确的状态下，最好多看少做。盘中要观察交易商手中的20、30年期长券会不会停损，不排除殖利率仍有弹升的可能。

106/4殖利率今日开盘高见1.1450%，前波盘中高位为5月9日的1.1600%。本地时间10:13，106/4殖利率跌0.56基点至1.1200%，区间在1.1160-1.1450%，成交93亿台币；至于台股加权指数则涨0.04%。

交易员预估，今天10年公债106/4殖利率交易区间估在1.11-1.16%；而五年券106/5R期发行前交易殖利率交易区间在0.79-0.83%。

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