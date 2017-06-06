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2 个月前
台湾债市：10年券殖利率出量收低，气氛偏多短线观察空单量变化
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2017年6月6日 / 早上7点55分 / 2 个月前

台湾债市：10年券殖利率出量收低，气氛偏多短线观察空单量变化

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 106/4R发行前交易殖利率出量收低
    * 长券殖利率下滑，吸引短多进场
    * 气氛偏多，短线观察空单量变化
    * 明日106/4R期区间料在1.00-1.03%

    路透台北6月6日 - 台湾10年指标公债106/4R发行前交易殖利率周二出量收跌。交易员称，
随长债殖利率走跌，短多不畏美债殖利率弹升，逆势把利率往下拉；惟随短多获利了结及空单回补，尾盘殖利
率脱离日低，但仍创10年券逾1个半月收盘新低。
    
    他们指出，早盘买盘来势汹汹促使殖利率挫低，惟10年券跌至1.0%附近追价力道减弱，取而代之卖单大举
出笼，致殖利率跌幅收敛；但目前市场气氛仍偏多，短线观察重点在空单量变化。
    
    〞1.005%就有一大堆卖单挂在那里等着卖，我也想卖啊，但没人要接。〞一大证券商交易员说，〞利率来
到这边，大家总是有顾忌吧，心里至少会挣扎一下：真的要破1%吗？〞
     
    另一大型证券商交易员则称，近来长券买盘趋积极，20和30年券殖利率走跌，今天30年期公债106/6期A0
6106=TWO殖利率跌破1.9%，下跌2基点至1.89%，10年券追价力道转强。
    
    但他们认为，目前市场气氛依旧偏多，但10年券殖利率在1.01%以下还要往下追，需要一点勇气，且以今
天五年券殖利率跌破0.71%后追价力道减弱，尾盘殖利率以微跌0.25个基点作收观察，短线殖利率应是缓缓往
下。
    
    他们并称，10年券殖利率一旦跌破1.00%大关，短多应有所顾忌，往下追价力道将减弱，甚至会引来大量
空单，殖利率有望止跌。
    
    〞10年券来到1.0%大家都会怕啊，现在就是等，看看谁是最后一只老鼠了。〞一大型商银交易员说。
    
    今日10年106/4R期殖利率收盘创10年券殖利率逾1个半月新低；五年期则创五年券殖利率收
盘近7个月新低，此前收盘新低为2016年11月9日的0.6800%。
    
    交易员预估，明日五年券106/5殖利率交投区间料在0.70-0.73%；10年指标券106/4R殖利率区间估在1.0-1
.03%。
                  
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)          区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                               (亿台币)
 期                                                                  
  5   106/5                      -0.25     0.7200%  *0.7070-0.7205%      28.0
 10  106/4R                      -1.35     1.0125%  *1.0051-1.0239%     196.0
  *表创此期券发行前交易的新低   
            
  30    105/14                      没有成交
  20     105/9                      没有成交
  10     106/4                       1.0070%
   5     106/5                       0.7200%
   3     105/1                      没有成交
   2    105/12                      没有成交
 
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完)              

 (记者 罗两莎；审校 杨淑祯)

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