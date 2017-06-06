台湾债市：10年券殖利率出量收低，气氛偏多短线观察空单量变化

* 106/4R发行前交易殖利率出量收低 * 长券殖利率下滑，吸引短多进场 * 气氛偏多，短线观察空单量变化 * 明日106/4R期区间料在1.00-1.03% 路透台北6月6日 - 台湾10年指标公债106/4R发行前交易殖利率周二出量收跌。交易员称， 随长债殖利率走跌，短多不畏美债殖利率弹升，逆势把利率往下拉；惟随短多获利了结及空单回补，尾盘殖利 率脱离日低，但仍创10年券逾1个半月收盘新低。 他们指出，早盘买盘来势汹汹促使殖利率挫低，惟10年券跌至1.0%附近追价力道减弱，取而代之卖单大举 出笼，致殖利率跌幅收敛；但目前市场气氛仍偏多，短线观察重点在空单量变化。 〞1.005%就有一大堆卖单挂在那里等着卖，我也想卖啊，但没人要接。〞一大证券商交易员说，〞利率来 到这边，大家总是有顾忌吧，心里至少会挣扎一下：真的要破1%吗？〞 另一大型证券商交易员则称，近来长券买盘趋积极，20和30年券殖利率走跌，今天30年期公债106/6期A0 6106=TWO殖利率跌破1.9%，下跌2基点至1.89%，10年券追价力道转强。 但他们认为，目前市场气氛依旧偏多，但10年券殖利率在1.01%以下还要往下追，需要一点勇气，且以今 天五年券殖利率跌破0.71%后追价力道减弱，尾盘殖利率以微跌0.25个基点作收观察，短线殖利率应是缓缓往 下。 他们并称，10年券殖利率一旦跌破1.00%大关，短多应有所顾忌，往下追价力道将减弱，甚至会引来大量 空单，殖利率有望止跌。 〞10年券来到1.0%大家都会怕啊，现在就是等，看看谁是最后一只老鼠了。〞一大型商银交易员说。 今日10年106/4R期殖利率收盘创10年券殖利率逾1个半月新低；五年期则创五年券殖利率收 盘近7个月新低，此前收盘新低为2016年11月9日的0.6800%。 交易员预估，明日五年券106/5殖利率交投区间料在0.70-0.73%；10年指标券106/4R殖利率区间估在1.0-1 .03%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/5 -0.25 0.7200% *0.7070-0.7205% 28.0 10 106/4R -1.35 1.0125% *1.0051-1.0239% 196.0 *表创此期券发行前交易的新低 30 105/14 没有成交 20 105/9 没有成交 10 106/4 1.0070% 5 106/5 0.7200% 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 罗两莎；审校 杨淑祯)