台湾债市：10年券殖利率出量收升，1.0%下方短线获利了结卖单出笼

* 106/9R期发行前交易殖利率开低收升，连两日杀尾盘 * 0.99%短线获利了结卖单出笼，当日冲销盛行交投热 * 受境外人民币隔拆利率冲高及台币升破30元消息影响 * 106/9R发行前交易殖利率明日区间料在0.98-1.01% 路透台北11月22日 - 台湾指标10年公债106/9R期发行前交易殖利率周三放量收升。交易员 称，随美债殖利率收低，台债早盘跟着开低，但殖利率跌至0.99%短线获利了结卖单出笼，加上受境外人民币 隔拆利率弹高、台币升破30元大关等消息影响，带动殖利率止跌弹升，且连两日上演杀尾盘行情。 他们指出，10年券106/9R期目前仍在发行前交易，早盘短线交易员企图发动轧空行情，但未能达到预期的 效果，尾盘反手杀出，殖利率应声弹回到1.0%以上，因交易员多采短打策略，成交量亦跟着扩增，交投趋热络 。 〞当冲盛行，当冲开始热起来了，交易员短线交易的天堂。〞一大型证券商交易员说，〞反正发行前交易 不用什么成本，只问输赢，大家比较不会长抱，短打为主。〞 但他表示，10年券殖利率在跌破1.0%后即反弹，且连两日尾盘都急杀，显示殖利率在1.0%下方，尤其是0. 99%比较不稳，0.98%应是10年券短线的低档，但往上弹也不会弹太高，估在1.01%即有撑。 另一大型证券商交易员指出，10年券早盘随美债殖利率走低跟着激情演出，殖利率再度跌破1.0%，但连续 两个交易日均出现尾盘急弹走势，显示1.0%下方获利了结卖压较大；且就技术线型观察，殖利率往下在0.98% 留下两根下影线属比较不好的状况，料在1.03%应有撑。 台币兑美元周三续呈升值走势，且一举冲破30元大关，盘中最高至29.954台币，创两个半月盘中 新高；此前盘中新高在9月8日的29.904。 香港离岸人民币HIBOR隔夜拆借利率周三大涨340基点至5.97968%，创6月2日以来新高。 交易员预估，明日106/9R发行前殖利率区间料在0.98-1.01%；而五年期公债106/10期殖利率 则在0.65-0.68%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/10 +0.20 0.6635% 0.6580-0.6635% 6.0 10 106/9R +0.42 1.0060% 0.9826-1.0080% 123.0 30 106/6 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9R 1.0060% 5 106/10 0.6635% 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 罗两莎；审校 杨淑祯)