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台湾债市：10年券殖利率出量收升，1.0%下方短线获利了结卖单出笼
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2017年11月22日 / 早上7点09分 / 1 天前

台湾债市：10年券殖利率出量收升，1.0%下方短线获利了结卖单出笼

2 分钟阅读

    * 106/9R期发行前交易殖利率开低收升，连两日杀尾盘
    * 0.99%短线获利了结卖单出笼，当日冲销盛行交投热
    * 受境外人民币隔拆利率冲高及台币升破30元消息影响
    * 106/9R发行前交易殖利率明日区间料在0.98-1.01%

    路透台北11月22日 - 台湾指标10年公债106/9R期发行前交易殖利率周三放量收升。交易员
称，随美债殖利率收低，台债早盘跟着开低，但殖利率跌至0.99%短线获利了结卖单出笼，加上受境外人民币
隔拆利率弹高、台币升破30元大关等消息影响，带动殖利率止跌弹升，且连两日上演杀尾盘行情。
    
    他们指出，10年券106/9R期目前仍在发行前交易，早盘短线交易员企图发动轧空行情，但未能达到预期的
效果，尾盘反手杀出，殖利率应声弹回到1.0%以上，因交易员多采短打策略，成交量亦跟着扩增，交投趋热络
。
    
    〞当冲盛行，当冲开始热起来了，交易员短线交易的天堂。〞一大型证券商交易员说，〞反正发行前交易
不用什么成本，只问输赢，大家比较不会长抱，短打为主。〞
    
    但他表示，10年券殖利率在跌破1.0%后即反弹，且连两日尾盘都急杀，显示殖利率在1.0%下方，尤其是0.
99%比较不稳，0.98%应是10年券短线的低档，但往上弹也不会弹太高，估在1.01%即有撑。
    
    另一大型证券商交易员指出，10年券早盘随美债殖利率走低跟着激情演出，殖利率再度跌破1.0%，但连续
两个交易日均出现尾盘急弹走势，显示1.0%下方获利了结卖压较大；且就技术线型观察，殖利率往下在0.98%
留下两根下影线属比较不好的状况，料在1.03%应有撑。
     
    台币兑美元周三续呈升值走势，且一举冲破30元大关，盘中最高至29.954台币，创两个半月盘中
新高；此前盘中新高在9月8日的29.904。
    
    香港离岸人民币HIBOR隔夜拆借利率周三大涨340基点至5.97968%，创6月2日以来新高。

    交易员预估，明日106/9R发行前殖利率区间料在0.98-1.01%；而五年期公债106/10期殖利率
则在0.65-0.68%。    

     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
  5  106/10                      +0.20     0.6635%  0.6580-0.6635%       6.0
 10  106/9R                      +0.42     1.0060%  0.9826-1.0080%     123.0
 
  30     106/6                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10    106/9R                       1.0060%
   5    106/10                       0.6635%
   2     106/7                      没有成交
            
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完)      

 (记者 罗两莎；审校 杨淑祯)

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