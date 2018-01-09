台湾债市：10年券殖利率创近两个月新高，五年券标债结果不佳引爆多杀多

* 指标10年期殖利率连五日收升，创近两个月新高 * 五年券殖利率收创近三个月新高 * 五年券标债结果不佳，引爆多杀多行情 * 短线市场气氛偏空，殖利率料将持续往上弹升 * 明日10年公债期殖利率主要区间料在0.99-1.03% 路透台北1月9日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周二连五日收升，并 创近两个月新高。交易员称，受五年券标债结果不佳影响，引爆多杀多行情，带动殖利率强 弹，短线市场气氛偏空，殖利率料将持续弹升。 他们表示，今天五年券最高得标利率落在0.688%，虽符合市场预期但筹码 零乱，证券商得标比重高于银行业，部分得标券商标完即杀出，引爆多杀多行情，促使该期 券殖利率以日高0.72%作收。 〞券商标完就停损，他们觉得拿的比银行多，筹码乱，就K出来了。〞一中型银行交易 员说，〞标完第一波是券商卖出来的，其他券商只好跟着丢出来，多杀多啦。〞 他并称，以往标债后银行买盘持续进场，但这波因寿险业大抛冷券，几乎把银行喂饱， 因而排挤收益率较低的五年券买盘，加上这期券商得标比重高过银行业，券商忧筹码零乱， 标债后第一波来自券商的卖盘大举涌现，且大都丢在0.709-0.72%，〞第二波(交易员午休) 吃完饭回来再丢出来。〞 一大型证券商交易员亦称，交易商标完随即反手杀出，在交易商自相残杀之下，今天不 仅五年券收日高，10年券106/9期亦收高，〞标进来不想留马上就轰出去，交易商自相残杀 ，现标现套，明天开盘再冲高，谁能保证呢？〞 他们指出，今天市场气氛非常诡谲，罕见的呈现标完即弹破得标利率的惨状，短线市场 气氛偏空，后续观察重点除美债走势、寿险业冷券卖盘何时消化完毕外，只能等待投资盘回 头。 周二10年券106/9期殖利率收盘报1.0190%，创近两个月新高，此前收盘新高在2017年11 月14日的1.03%；而五年券107/1期发行前交易殖利率收在0.72%，创五年券殖利率近三个月 新高，此前新高在2017年10月12日的0.7340%。 台湾央行周二表示，财政部委托标售的五年公债107/1期得标利率在0.688 %。该结果符合路透调查预估的0.67-0.69%，较上次标售的五年期得标利率0.72%走低3.2个 基点。 交易员预估，明日五年期107/1期公债发行前交易殖利率区间料在0.68-0.75%；10年106 /9期公债殖利率区间料在0.99-1.03%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 107/1 +4.30 0.7200% 0.6700-*0.7200% 78.0 10 106/9 +1.91 1.0190% 0.9845-1.0190% 79.5 *创该期券发行前交易以来新高 30 106/11 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9 1.0190% 5 107/1 0.7200% 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 罗两莎 ；审校 乔艳红)