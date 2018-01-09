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台湾债市：10年券殖利率创近两个月新高，五年券标债结果不佳引爆多杀多
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January 9, 2018 / 7:47 AM / a day ago

台湾债市：10年券殖利率创近两个月新高，五年券标债结果不佳引爆多杀多

2 分钟阅读

    * 指标10年期殖利率连五日收升，创近两个月新高
    * 五年券殖利率收创近三个月新高
    * 五年券标债结果不佳，引爆多杀多行情
    * 短线市场气氛偏空，殖利率料将持续往上弹升
    * 明日10年公债期殖利率主要区间料在0.99-1.03%

    路透台北1月9日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周二连五日收升，并
创近两个月新高。交易员称，受五年券标债结果不佳影响，引爆多杀多行情，带动殖利率强
弹，短线市场气氛偏空，殖利率料将持续弹升。
    
    他们表示，今天五年券最高得标利率落在0.688%，虽符合市场预期但筹码
零乱，证券商得标比重高于银行业，部分得标券商标完即杀出，引爆多杀多行情，促使该期
券殖利率以日高0.72%作收。
    
    〞券商标完就停损，他们觉得拿的比银行多，筹码乱，就K出来了。〞一中型银行交易
员说，〞标完第一波是券商卖出来的，其他券商只好跟着丢出来，多杀多啦。〞
    
    他并称，以往标债后银行买盘持续进场，但这波因寿险业大抛冷券，几乎把银行喂饱，
因而排挤收益率较低的五年券买盘，加上这期券商得标比重高过银行业，券商忧筹码零乱，
标债后第一波来自券商的卖盘大举涌现，且大都丢在0.709-0.72%，〞第二波(交易员午休)
吃完饭回来再丢出来。〞
      
    一大型证券商交易员亦称，交易商标完随即反手杀出，在交易商自相残杀之下，今天不
仅五年券收日高，10年券106/9期亦收高，〞标进来不想留马上就轰出去，交易商自相残杀
，现标现套，明天开盘再冲高，谁能保证呢？〞
    
    他们指出，今天市场气氛非常诡谲，罕见的呈现标完即弹破得标利率的惨状，短线市场
气氛偏空，后续观察重点除美债走势、寿险业冷券卖盘何时消化完毕外，只能等待投资盘回
头。
    
    周二10年券106/9期殖利率收盘报1.0190%，创近两个月新高，此前收盘新高在2017年11
月14日的1.03%；而五年券107/1期发行前交易殖利率收在0.72%，创五年券殖利率近三个月
新高，此前新高在2017年10月12日的0.7340%。
    
    台湾央行周二表示，财政部委托标售的五年公债107/1期得标利率在0.688
%。该结果符合路透调查预估的0.67-0.69%，较上次标售的五年期得标利率0.72%走低3.2个
基点。
    
    交易员预估，明日五年期107/1期公债发行前交易殖利率区间料在0.68-0.75%；10年106
/9期公债殖利率区间料在0.99-1.03%。     
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)            区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                                 (亿台币)
 期                                                                    
  5   107/1                      +4.30     0.7200%    0.6700-*0.7200%      78.0
 10   106/9                      +1.91     1.0190%     0.9845-1.0190%      79.5
    *创该期券发行前交易以来新高
  30    106/11                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10     106/9                       1.0190%
   5     107/1                       0.7200%
   2     106/7                      没有成交
   
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完)  

 (记者 罗两莎 ；审校 乔艳红)

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