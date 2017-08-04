台湾债市：10年券殖利率创逾一个月新低，惟美就业报告前观望气氛浓

路透台北8月4日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周五早盘持续走低。交易员表示，受美债殖利率下跌带动，早盘106/4殖利率最低跌至1.0113%，创10年券殖利率逾一个月新低。

但他们指出，因今晚美国将公布7月就业报告，且10年券将换券交易，加上随着殖利率跌至相对低档，市场风险意识升高，追价力道偏弱。

〞早上就是跟着美债下来，但一开盘大家在一阵子追价后就停住了，量也没有再出来。〞一大型银行交易员说，〞往下追价力道薄弱，大家只是部位调整而己，还是区间盘整。〞

一大型证券商交易员亦称，受美国10年指标债殖利率跌破2.25%带动，早盘台债殖利率续跌，惟今晚美国将公布7月就业报告，且10年将换券交易，市场观望气氛偏浓厚。

他们还指出，由于美国联储局公开市场操作委员会(FOMC)本月例行休会，市场缺明确方向，短线殖利率将续呈区间整理格局。

美国指标10年期美债周四价格升7/32，收益率报2.24%，低于周三尾盘的2.26%。

本地时间10:41，10年券106/4殖利率跌1.80基点至1.0220%，成交46亿台币；五年券106/5殖利率跌0.98基点至0.7235%，成交6.5亿台币；至于台股加权指数则涨0.28%。

交易员预估，今日106/5公债殖利率区间料在0.71-0.74%；106/4期殖利率交投区间料在1.0-1.05%。

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