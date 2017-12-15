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台湾债市：10年券殖利率反转收高，年底交易商追价意愿低落
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#亚洲
December 15, 2017 / 6:57 AM / 2 days ago

台湾债市：10年券殖利率反转收高，年底交易商追价意愿低落

2 分钟阅读

    * 106/9殖利率收高，扭转早盘跌势
    * 短多离场，因交易商年底追价意愿低落
    * 106/9殖利率下周区间料在0.95-0.98%

    路透台北12月15日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周五收高。交易员表示，多头挟着美
联储升息料缓慢、钱多券少等题材屡屡测试0.95%不破，在短多离场以及交易商无意追价下，殖利率扭转早盘
的下跌走势收高。
    
    他们指出，虽然有利台债的基本条件没有改变，但毕竟时间临近年底，交易商追价意愿普遍低落，在短多
抽腿后，年底前台债料低量维持窄幅整理格局。展望下周，关注重点将在美国税改案进程，以及台湾央行理监
事会议与明年第一季发债计画的内容。
    
    〞短多划下休止符，接下来盘真的冷了。〞一证券商交易员说。
    
    虽然交易商不愿追价，但债市也不致翻空。一大型银行交易员称，依据本周公债交易商大会的讨论内容，
明年发债的架构料与今年类似，筹码供应偏少。惟因产出缺口持续扩大，短期难见央行升息。此将有利于台债
殖利率稳在低档。    
    
    他预期，下周台湾央行理监事会议与发债计画对债市影响应该都不大。货币政策短期仍难转紧，但毕竟是
总裁彭淮南最后一次主持会议，看看会不会在记者会中透露接班人的蛛丝马迹。
    
    另一证券商交易员则称，最近美国税改议案似乎又生波，因共和党参议员寻求修改议案内容。随着事态变
化，有可能牵动美债短期走势，但除非税改议案遭逢重大变故而中止审议，否则美债殖利率也难脱高档整理格
局。
    
    一银行交易员认为，在短期央行升息无望、明年公债筹码供应有限的环境下，为了去化过剩资金，银行仍
会继续在债市寻求配置机会。近期冷券长端交投热络，殖利率持续向下，即显示追逐绝对利率买盘的态度。
    
    他表示，压低的冷券长端殖利率，将为指标券提供保护，预料年底前，台债殖利率不脱在低档狭幅盘整。
    
    交易员预估，下周10年期106/9殖利率区间在0.950-0.980%。
        
        收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
  年期    期别                     (基点)                              (亿台币)
    10   106/9                      +1.83      0.9733   0.9492-0.9790      56.0
 
 年     期别                      收盘价
 期                            
  30    106/11                   没有成交
  20     106/8                   没有成交
  10     106/9                    0.9733%
   5    106/10                   没有成交
   2     106/7                   没有成交
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完)   

 (记者 董永年; 审校 乔艳红)

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