台湾债市：10年券殖利率小幅收低，曲线趋平下变动空间受限

* 106/9殖利率收低，年底前难脱低量整理 * 殖利率曲线趋平，10年券跟随五年券变动 * 106/9殖利率明日区间料在0.955-0.975% 路透台北12月18日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周一小幅收低，成交量明显萎缩。交 易员表示，在殖利率曲线平坦化趋势下，夹在中间的10年券变动空间有限，难脱低量整理格局。 他们指出，离今年底仅剩不到10个交易日，上周五短多抽腿后，盘面交易气氛更加冷清。交易商观望周四 将召开的央行理监事会议以及周五发债计划内容，但也认为不会有令市场意外的状况发生。 〞理监事会议要有新的言论很难，发债计画也不会有意外。〞一大型证券商交易员说。 另一票券商交易员认为，美债殖利率曲线创10年来最平，台债也跟进此一趋势，虽然长端成交利率跳动幅 度不小，但因流动性太差，交易商也不会贸然参与。 一证券商交易员指出，10年券操作主要还是要看五年券的变化，五年券卡在公债附买回利率(RP)难以向下 ，自然不利于交易商做多10年券。但只要逢反弹接近标债利率，就会吸引买盘承接。 〞我看年底前，106/9就会在0.95-1.00%区间盘整吧。〞他说。 交易员预估，明日10年期106/9殖利率区间在0.955-0.975%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 106/9 -0.61 0.9672 0.9672-0.9750 10.0 年 期别 收盘价 期 30 106/11 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9 0.9672% 5 106/10 没有成交 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 董永年; 审校 乔艳红)