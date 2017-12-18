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台湾债市：10年券殖利率小幅收低，曲线趋平下变动空间受限
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December 18, 2017 / 6:31 AM / 2 days ago

台湾债市：10年券殖利率小幅收低，曲线趋平下变动空间受限

2 分钟阅读

    * 106/9殖利率收低，年底前难脱低量整理
    * 殖利率曲线趋平，10年券跟随五年券变动
    * 106/9殖利率明日区间料在0.955-0.975%

    路透台北12月18日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周一小幅收低，成交量明显萎缩。交
易员表示，在殖利率曲线平坦化趋势下，夹在中间的10年券变动空间有限，难脱低量整理格局。
        
    他们指出，离今年底仅剩不到10个交易日，上周五短多抽腿后，盘面交易气氛更加冷清。交易商观望周四
将召开的央行理监事会议以及周五发债计划内容，但也认为不会有令市场意外的状况发生。
    
    〞理监事会议要有新的言论很难，发债计画也不会有意外。〞一大型证券商交易员说。
    
    另一票券商交易员认为，美债殖利率曲线创10年来最平，台债也跟进此一趋势，虽然长端成交利率跳动幅
度不小，但因流动性太差，交易商也不会贸然参与。
    
    一证券商交易员指出，10年券操作主要还是要看五年券的变化，五年券卡在公债附买回利率(RP)难以向下
，自然不利于交易商做多10年券。但只要逢反弹接近标债利率，就会吸引买盘承接。
    
    〞我看年底前，106/9就会在0.95-1.00%区间盘整吧。〞他说。    
    
    交易员预估，明日10年期106/9殖利率区间在0.955-0.975%。
        
        收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
  年期    期别                     (基点)                              (亿台币)
    10   106/9                      -0.61      0.9672   0.9672-0.9750      10.0
 
 年     期别                      收盘价
 期                            
  30    106/11                   没有成交
  20     106/8                   没有成交
  10     106/9                    0.9672%
   5    106/10                   没有成交
   2     106/7                   没有成交
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完)   

 (记者 董永年; 审校 乔艳红)

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