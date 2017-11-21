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台湾债市：10年券殖利率小幅收升，往下追价无力交易商反手抛出
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2017年11月21日 / 早上6点16分 / 1 天前

台湾债市：10年券殖利率小幅收升，往下追价无力交易商反手抛出

2 分钟阅读

    * 106/9R期发行前交易殖利率小幅收升
    * 往下0.98%追价无力，交易商反手抛出
    * 标债后利多不涨，短线殖利率料区间整理
    * 106/9R殖利率明日区间料在0.98-1.01%

    路透台北11月21日 - 台湾指标10年公债106/9R期发行前交易殖利率周二小幅收升。交易员称，因30年期公债106/11标得比预期好，带动10年券殖利率盘中一度走低；惟往下追价无力，交易商反手往上丢，促殖利率止跌反弹。
    
    他们指出，从稍早30年期公债标售结果来看，市场对长券需求强劲，有需求者只能逢高找买点，使市场气氛形成小多格局；但殖利率往下来自大型银行及交易商获利了结卖单即出笼，短线殖利率料将呈区间整理。
    
    〞标完后有人追到0.98%就追不动了，有交易商受不了开始往上K，先丢再说。〞一大型证券商交易员说，〞标债后利多不涨，近期可能要整理了，看起来0.98%压力满重的。〞
    
    他并称，今天10年券106/9R殖利率收盘重回1.0%大关，显示市场对于10年券殖利率低于1%即偏卖出，短线往下0.98%有压，但上档至前次标债利率1.009%亦有支撑。
    
    一大型银行交易员亦指出，因30年券标得预期好，促使交易商略为偏多操作，惟随殖利率走低银行即开始获利了结，〞这次标太好了，气氛偏多啊，但往下只要1到2个BP大家就出来卖啦，我们往下就会卖。〞
    
    但他们认为，目前市场气氛仍偏多，主要是有人开始为明年布局，且今年底寿险业没有做帐压力，市场普遍缺券，有需求者逢弹即进场，短线殖利率料将呈区间整理。
        
    台湾央行周二表示，财政部委托标售的30年期公债106/11期得标利率在1.667%。该结果低于路透调查预估的1.680-1.715%，较上次标售的30年公债106/6得标利率1.9220%低25.5个基点。
    
    交易员预估，明日106/9R发行前殖利率区间料在0.98-1.01%；五年期公债106/10期殖利率估在0.65-0.68%。    
          
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)            区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                                 (亿台币)
 期                                                                    
  5  106/10                      +0.15     0.6615%    *0.6580-0.6650%       4.0
 10  106/9R                      +0.98     1.0018%    *0.9800-1.0018%      81.0
 *创该期券交易以来新低
  30     106/6                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10    106/9R                       1.0018%
   5    106/10                       0.6615%
   2     106/7                      没有成交
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完)      

 (记者 罗两莎；审校 张喜良)

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