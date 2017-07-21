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18 天前
台湾债市：10年券殖利率微升终结连四跌，屏息观望美联储会议
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2017年7月21日 / 早上7点34分 / 18 天前

台湾债市：10年券殖利率微升终结连四跌，屏息观望美联储会议

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 指标10年券殖利率微收升，结束连四跌
    * 观望下周美国的议息会议结论
    * 下周106/4殖利率区间暂看1.04-1.08%

    路透台北7月21日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周五收盘微升，终
结连四跌。交易员表示，尽管欧洲央行会议结束会议，但美债殖利率仍维持窄幅波动，台债
也波动甚小，未见明确方向。
    
    他们表示，台债殖利率虽由小跌转收微升，惟幅度仍小，殖利率续在低档游走，交投意
愿很低，显然各方认为没有调整仓位的必要。
    
    〞台债可能先在这鬼混，〞一位大型商银交易人员表示。
    
    他们认为，下周美联储的会议结果无疑是市场关注的焦点，基于景气复苏，各国央行利
率政策势必走向正常化，不过全球央行检讨货币政策的相关言论，都可能引发金融市场的剧
烈震荡。目前美国10年公债殖利率处于2.25%左右的低档水位，只要不剧烈上行触及2.4%的
重要关卡，美债仍属区间盘。
    
    欧洲央行周四维持超宽松货币政策不变，管委会甚至没有讨论缩减刺激计划的议题，暗
示不到最后时候，欧洲央行不会做出缩减购债计划这一不可避免的决定。

    台湾央行周一(24日)将代财政部标售两年期公债106/7期。根据路透周四-
周五的调查结果显示，两年公债得标利率料在0.49-0.53%，较前次两年券标售利率--0.6080
%明显走低。
 
    
    下周二至周四美联储联邦公开市场委员会(FOMC)将召开为期两日的议息会议。台北时间
周四凌晨(GMT 1800)将有最新宣布。

    他们预估，下周10年期公债106/4期殖利率区间料在1.04-1.08%；五年公债106/5期A06
105=TWO殖利率区间估在0.72-0.76%。(完)
     
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选    
    
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 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
  5   106/5         -0.50     0.7360%  0.7360-0.7425%       6.0
 10   106/4                      +0.06     1.0579%  1.0545-1.0579%      16.0
  30     106/6                      没有成交
  20     106/3                      没有成交
  10     106/4                       1.0579%
   5     106/5                       0.7360%
   2     106/1                      没有成交
 (完)          

 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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