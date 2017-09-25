台湾债市：10年券殖利率微收低，因台股下跌惟交投冷清成交量急冻

* 10年券殖利率收微跌，连二日收低 * 观望气氛浓，交投冷清成交量急冻 * 明日106/9殖利率区间料在1.00-1.03% 路透台北9月25日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周一收微跌，连二 日收低；交易员指出，在台股收跌，且上周央行理监事会后释出偏鸽派讯息，以及上周美债 殖利率收跌带动之下，10年券殖利率终场收微跌。 但他们说，因殖利率已跌到相当低的水准，往下追价意愿薄弱，市场观望气氛浓厚，交 投冷清，成交量急冻；后续观察重点在美国FED主席叶伦的谈话，期能提供市场方向指引。 〞大家都怕怕的啦，毕竟殖利率已经跌到一定的水准了。〞一大型证券商交易员说，〞 接下来还有长假的因素，目前大家都看不太清楚，市场等待叶奶奶(美FED主席)能讲清楚一 点，包括12月到底会不会升息。〞 他们指出，10年券殖利率全天均在平盘附近狭幅波动，主要是市场偏谨慎，台债虽有内 部因素存在；但欧、美央行已偏向缩表及升息，整体而言，台债仍受外在环境影响，以致10 年券殖利率每每跌到1.0%整数关卡时，即面临沉重的压力。 另一大型证券商交易员亦称，随着10年券殖利率来到1.0%、五年券至0.70%关键水准， 市场即偏谨慎，往下追价力道明显减弱，呈现量缩价稳格局，〞10年券殖利率来到1.0%下方 压力满大的，从成交量明显缩减来看，表示大家都偏谨慎，不愿意往下追。〞 台湾央行上周四理监事会议决议维持政策利率不变，这也是央行重贴现率连续五季维持 于1.375%原水准；同时，央行总裁彭淮南并称，目前的货币政策的基调为〞适度宽松〞。 台湾股市周一连两日大跌逾1%，再创逾一个月新低，加权股价指数<.TWII<收跌1.09%。 交易员预估，明日10年券106/9期公债殖利率交易区间料在1.0-1.03%，而五年期公债10 6/5殖利率区间则预料在0.70-0.72%。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/5 -0.25 0.7035% 0.7000-0.7090% 11.0 10 106/9 -0.05 1.0145% 1.0090-1.0150% 18.5 30 106/6 没有成交 20 106/8 1.5900% 10 106/9 1.0145% 5 106/5 0.7035% 2 106/7 没有成交 (完) (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)