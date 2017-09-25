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台湾债市：10年券殖利率微收低，因台股下跌惟交投冷清成交量急冻
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2017年9月25日 / 早上7点36分 / 1 个月内

台湾债市：10年券殖利率微收低，因台股下跌惟交投冷清成交量急冻

2 分钟阅读

    * 10年券殖利率收微跌，连二日收低
    * 观望气氛浓，交投冷清成交量急冻
    * 明日106/9殖利率区间料在1.00-1.03%

    路透台北9月25日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周一收微跌，连二
日收低；交易员指出，在台股收跌，且上周央行理监事会后释出偏鸽派讯息，以及上周美债
殖利率收跌带动之下，10年券殖利率终场收微跌。
    
    但他们说，因殖利率已跌到相当低的水准，往下追价意愿薄弱，市场观望气氛浓厚，交
投冷清，成交量急冻；后续观察重点在美国FED主席叶伦的谈话，期能提供市场方向指引。
    
    〞大家都怕怕的啦，毕竟殖利率已经跌到一定的水准了。〞一大型证券商交易员说，〞
接下来还有长假的因素，目前大家都看不太清楚，市场等待叶奶奶(美FED主席)能讲清楚一
点，包括12月到底会不会升息。〞
       
    他们指出，10年券殖利率全天均在平盘附近狭幅波动，主要是市场偏谨慎，台债虽有内
部因素存在；但欧、美央行已偏向缩表及升息，整体而言，台债仍受外在环境影响，以致10
年券殖利率每每跌到1.0%整数关卡时，即面临沉重的压力。
    
    另一大型证券商交易员亦称，随着10年券殖利率来到1.0%、五年券至0.70%关键水准，
市场即偏谨慎，往下追价力道明显减弱，呈现量缩价稳格局，〞10年券殖利率来到1.0%下方
压力满大的，从成交量明显缩减来看，表示大家都偏谨慎，不愿意往下追。〞
    
    台湾央行上周四理监事会议决议维持政策利率不变，这也是央行重贴现率连续五季维持
于1.375%原水准；同时，央行总裁彭淮南并称，目前的货币政策的基调为〞适度宽松〞。
    
    台湾股市周一连两日大跌逾1%，再创逾一个月新低，加权股价指数<.TWII<收跌1.09%。

    
    交易员预估，明日10年券106/9期公债殖利率交易区间料在1.0-1.03%，而五年期公债10
6/5殖利率区间则预料在0.70-0.72%。     

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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选
      
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
  5   106/5                      -0.25     0.7035%  0.7000-0.7090%      11.0
 10   106/9                      -0.05     1.0145%  1.0090-1.0150%      18.5
 
  30     106/6                      没有成交
  20     106/8                       1.5900%
  10     106/9                       1.0145%
   5     106/5                       0.7035%
   2     106/7                      没有成交
 (完)         
   

 (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)

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