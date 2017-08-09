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台湾债市：10年券殖利率微收跌，因朝鲜紧张情势升温惟追价力道不足
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2017年8月9日 / 早上6点27分 / 5 天内

台湾债市：10年券殖利率微收跌，因朝鲜紧张情势升温惟追价力道不足

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 10年公债106/4期殖利率微收低
    * 因朝鲜紧张情势升温惟追价力道不足
    * 明日106/4殖利率区间估在1.03-1.06%

    路透台北8月9日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周三微收低，中止连续两日微扬。交易
员表示，由于北韩(朝鲜)地缘政治紧张情势升温，带动台债主流券殖利率随美债亚洲盘趋跌，不过追价力道不
足，令106/4殖利率跌幅收敛至1.04%附近。
    
    他们指出，目前市场多数倾向在区间内来回操作，使台债暂难跳脱原有区间盘整格局，同时观望美国周五
公布消费者物价指数，将攸关美联储利率决策动向，短线106/4殖利率料续横向波动，静待美债释出进一步指
引。
    
   “看到大家都在区间内进进出出，看不出方向。”一位大型证券交易员说。
    
    他们并称，今日指标五年券106/5殖利率跌幅稍大于10年指标券106/4，因为市场预期今日标售的中油五年
期公司债得标利率可能失守0.90%，带动106/5殖利率收在日低0.73%。
    
    路透调查显示，台湾大型公司债发行单位--中油将于周三标售的五年期公司债，得标利率预估中值落在0.
87-0.90%，大区间则在0.85-0.95%，有望创中油同年期券历史标售新低。
    
    美国公债收益率周二上升，受助于在交投总体淡静的情况下，三年期公债标售需求强劲。投资者等待本周
稍后的公债供应，且预期美联储将在下月缩减资产负债表。指标10年期美债收益率收升至2.282%
。
    
    交易员预估，明日10年公债106/4期殖利率区间料在1.03-1.06%；五年公债106/5期殖利率区
间估在0.72-0.75%。
     
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选  
          
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
  5   106/5                      -0.95     0.7300%  0.7300-0.7400%      13.0
 10   106/4                      -0.76     1.0422%  1.0375-1.0500%      54.0
 
 年       期别                        收盘价
 期                            
  30     106/6                      没有成交
  20     106/3                      没有成交
  10     106/4                       1.0422%
   5     106/5                       0.7300%
   2     106/7                      没有成交
 (完)         
   

 (记者 詹静宜； 审校 曾祥进)

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