台湾债市：10年券殖利率微收跌，因朝鲜紧张情势升温惟追价力道不足

* 10年公债106/4期殖利率微收低 * 因朝鲜紧张情势升温惟追价力道不足 * 明日106/4殖利率区间估在1.03-1.06% 路透台北8月9日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周三微收低，中止连续两日微扬。交易 员表示，由于北韩(朝鲜)地缘政治紧张情势升温，带动台债主流券殖利率随美债亚洲盘趋跌，不过追价力道不 足，令106/4殖利率跌幅收敛至1.04%附近。 他们指出，目前市场多数倾向在区间内来回操作，使台债暂难跳脱原有区间盘整格局，同时观望美国周五 公布消费者物价指数，将攸关美联储利率决策动向，短线106/4殖利率料续横向波动，静待美债释出进一步指 引。 “看到大家都在区间内进进出出，看不出方向。”一位大型证券交易员说。 他们并称，今日指标五年券106/5殖利率跌幅稍大于10年指标券106/4，因为市场预期今日标售的中油五年 期公司债得标利率可能失守0.90%，带动106/5殖利率收在日低0.73%。 路透调查显示，台湾大型公司债发行单位--中油将于周三标售的五年期公司债，得标利率预估中值落在0. 87-0.90%，大区间则在0.85-0.95%，有望创中油同年期券历史标售新低。 美国公债收益率周二上升，受助于在交投总体淡静的情况下，三年期公债标售需求强劲。投资者等待本周 稍后的公债供应，且预期美联储将在下月缩减资产负债表。指标10年期美债收益率收升至2.282% 。 交易员预估，明日10年公债106/4期殖利率区间料在1.03-1.06%；五年公债106/5期殖利率区 间估在0.72-0.75%。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/5 -0.95 0.7300% 0.7300-0.7400% 13.0 10 106/4 -0.76 1.0422% 1.0375-1.0500% 54.0 年 期别 收盘价 期 30 106/6 没有成交 20 106/3 没有成交 10 106/4 1.0422% 5 106/5 0.7300% 2 106/7 没有成交 (完) (记者 詹静宜； 审校 曾祥进)