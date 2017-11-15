台湾债市：10年券殖利率收低中止连四日升势，交易商追价意愿偏弱

* 10年券殖利率收低，中止连四日升势 * 周五二次增额券登场前，料窄幅盘整 * 明日106/9殖利率区间料在1.000-1.030% 路透台北11月15日 - 台湾10年公债106/9期殖利率周三收低，结束连四日升势。交易员指出，昨晚美国10年期公债收益率回落至2.40%以下，台债也顺势回档进行修正，但交易商追价意愿不强，成交量并未有效扩大。 他们表示，虽然近期美债走势偏空，但因银行等实质买盘仍逢高承接，并在冷券市场寻找存续期五至八年、15年左右的券种，在补券需求仍在状况下，使得台债表现相对强劲。但也因为殖利率弹升幅度不大，昨晚美债殖利率调整，今日台债的反应也有限。 〞台债就是弹也弹不了，跌也跌不下去。〞一银行交易员说。 不过他也提及，美国10年公债这波殖利率高低点分别为2.48%、2.25%，相对过去波动区间也缩窄许多，因此纵然12月有升息议题，但应该也不会脱离高低点太多；台债因为有筹码偏少的题材保护，预料还是呈现在小幅区间内波动。 另一证券商交易员则称，台债目前面临国际债市因主要国家货币政策迈向正常化而偏空的环境，但却因发债量偏少，且银行为了去化过于宽松资金而持续吸纳筹码，使得殖利率无法有效反映市场的想法。 他表示，在周五106/9二次增额券开始发行前交易之前，台债还是会继续狭幅盘整，待二次增额券登场后，空方应该会视国际债市的走势适时表态。 交易员预期，明日10年期公债106/9期殖利率区间料在1.000-1.030%；五年期公债106/10期殖利率估在0.67-0.70%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 106/10 -1.10 0.6870 0.6850-0.6880 4.5 10 106/9 -1.30 1.0170 1.0150-1.0200 43.5 30 106/6 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9 1.0170% 5 106/10 0.6870% 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)