台湾债市：10年券殖利率收低创逾一周新低，因地缘政治风险升温及台股收跌

* 10年券殖利率连三日收跌，创10年券逾一周新低 * 东北亚地缘政治及股市收低，短线市场气氛偏多 * 明日106/9殖利率区间料在0.99-1.02% 路透台北9月26日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周二连三日收跌， 并创10年券殖利率逾一周新低；交易员表示，因美债殖利率走低、东北亚地缘政治风云再起 ，加上台股进一步收低，吸引资金涌入债市避险，促使殖利率进一步走跌。 他们指出，德国选举结果导致欧元区公债殖利率走低，加上北韩（朝鲜）与美国紧张关 系再升温等因素干扰，不仅吸引资金涌入金市避险，带动黄金价格走扬；同时，债市在避险 及补券需求带动之下，短线气氛偏多。 〞股市回档、资金宽松，短线有避险和补券需求，殖利率再收低。〞一大型证券商交易 员说，〞今天10年券殖利率来到1.0%附近，走势算是相当强的。〞 在五年券方面，今日五年公债106/10期发行前交易殖利率跟着收低，创五 券殖利率逾一周新低，此前收盘新低为9月15日的0.6855%。 他们表示，随10年券殖利率跌至1.0%附近，多方将暂持观望态度，往下空间应有限，但 考量月底有季底做帐因素，短线殖利率应不致大弹，料将在1%附近反覆测试。 一大型银行交易员指出，台债主要还是跟着美债殖利率呈区间狭幅波动，虽然短线多方 力道稍微强一点，但也不敢进一步往下打，〞区间很窄啦，大家还是很犹豫啊，都是且战且 走，只做短线操作。〞 今日10年券106/9期殖利率收盘创10年券逾一周新低，此前新低为9月15日的0.9945%。 交易员预估，明日10年券106/9期公债殖利率交易区间料在0.99-1.02%，而五年期公债1 06/10期发行前交易殖利率区间料在0.69-0.71%。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币 期 ) 5 106/10 -1.00 0.6950% *0.6950-*0.7038% 19.5 10 106/9 -1.15 1.0030% 1.0026-1.0100% 65.5 *代表该期券殖利率创发行前交易以来盘中新低及新高 30 106/6 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9 1.0030% 5 106/10 0.6950% 2 106/7 没有成交 (完) (记者 罗两莎 ；审校 乔艳红)