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台湾债市：10年券殖利率收低创逾一周新低，因地缘政治风险升温及台股收跌
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#亚洲
2017年9月26日 / 早上7点08分 / 25 天内

台湾债市：10年券殖利率收低创逾一周新低，因地缘政治风险升温及台股收跌

2 分钟阅读

    * 10年券殖利率连三日收跌，创10年券逾一周新低
    * 东北亚地缘政治及股市收低，短线市场气氛偏多
    * 明日106/9殖利率区间料在0.99-1.02%

    路透台北9月26日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周二连三日收跌，
并创10年券殖利率逾一周新低；交易员表示，因美债殖利率走低、东北亚地缘政治风云再起
，加上台股进一步收低，吸引资金涌入债市避险，促使殖利率进一步走跌。
    
    他们指出，德国选举结果导致欧元区公债殖利率走低，加上北韩（朝鲜）与美国紧张关
系再升温等因素干扰，不仅吸引资金涌入金市避险，带动黄金价格走扬；同时，债市在避险
及补券需求带动之下，短线气氛偏多。
    
    〞股市回档、资金宽松，短线有避险和补券需求，殖利率再收低。〞一大型证券商交易
员说，〞今天10年券殖利率来到1.0%附近，走势算是相当强的。〞
    
    在五年券方面，今日五年公债106/10期发行前交易殖利率跟着收低，创五
券殖利率逾一周新低，此前收盘新低为9月15日的0.6855%。
   
    他们表示，随10年券殖利率跌至1.0%附近，多方将暂持观望态度，往下空间应有限，但
考量月底有季底做帐因素，短线殖利率应不致大弹，料将在1%附近反覆测试。
    
    一大型银行交易员指出，台债主要还是跟着美债殖利率呈区间狭幅波动，虽然短线多方
力道稍微强一点，但也不敢进一步往下打，〞区间很窄啦，大家还是很犹豫啊，都是且战且
走，只做短线操作。〞
    
    今日10年券106/9期殖利率收盘创10年券逾一周新低，此前新低为9月15日的0.9945%。
       
    交易员预估，明日10年券106/9期公债殖利率交易区间料在0.99-1.02%，而五年期公债1
06/10期发行前交易殖利率区间料在0.69-0.71%。     

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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选
            
     收盘价                   涨跌幅   报价(%)            区间(%)   成交值
 年    期别                   (基点)                               (亿台币
 期                                                                      )
  5  106/10                    -1.00   0.6950%   *0.6950-*0.7038%     19.5
 10   106/9                    -1.15   1.0030%     1.0026-1.0100%     65.5
 *代表该期券殖利率创发行前交易以来盘中新低及新高
  30     106/6                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10     106/9                       1.0030%
   5    106/10                       0.6950%
   2     106/7                      没有成交
 (完)         

 (记者 罗两莎 ；审校 乔艳红)

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