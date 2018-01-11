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台湾债市：10年券殖利率收低终止连六日收升，短线观察美债走势
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January 11, 2018 / 6:36 AM / a day ago

台湾债市：10年券殖利率收低终止连六日收升，短线观察美债走势

2 分钟阅读

    * 10年券殖利率收低，终止连六升
    * 美债殖利率止稳，台债1.05%应有撑
    * 短线观察重点仍在美债后势走势
    * 明日10年公债期殖利率主要区间料在1.00-1.05%

    路透台北1月12日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周四收低，终止连
六日收升；交易员表示，随美债拉高并收上影线，且市场预估10年券弹至1.05%已至短线满
足点，加上今天空单比较不积极，促使殖利率收跌。
    
    他们指出，今天是五年券最后回补日，在短线弹幅已大、该停损的已停损
完的情况下，带动殖利率止弹走低；短线观察重点在美债后市走势以及周五将公布的美国通
膨数据。
    
    〞美债突然掉下来啊，台债10年券1.05%较有撑，而且要换券商交易了。〞一大型证券
商交易员说，〞接下来还是看美债走势，会不会弹破2.6%。〞
    
    另一大型证券商交易员则称，寿险业为实现获利，5到15年的冷券卖盘持续出笼，使市
场较没信心，加上日本减少购债等外在环境使市场气氛较差，目前比较偏向买方市场，短线
殖利率虽走低，但五年券可能要等到银行手上较有资金时才会进场。
    
    但他也说，因主流券来自券商的卖压减少料已接近尾盘，短线在买盘略进场之下收低，
目前虽然外在有日本减少购债、美国货政策偏向中性摆动，但台债偏向空方的因素较少，例
如台湾央行短期内不会升息，使台债难脱区间整理格局。
    
    交易员预估，明日五年期107/1期公债发行前交易殖利率区间料在0.70-0.75%；10年106
/9期公债殖利率区间料在1.0-1.05%。     
          
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
  5   107/1                      -1.48     0.7162%  0.7100-0.7245%      24.0
 10   106/9                      -1.80     1.0270%  1.0244-1.0400%      78.0
      
  30    106/11                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10     106/9                       1.0270%
   5     107/1                       0.7162%
   2     106/7                      没有成交
 
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完)        
   

 (记者 罗两莎 ；审校 杨淑祯)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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