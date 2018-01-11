台湾债市：10年券殖利率收低终止连六日收升，短线观察美债走势

* 10年券殖利率收低，终止连六升 * 美债殖利率止稳，台债1.05%应有撑 * 短线观察重点仍在美债后势走势 * 明日10年公债期殖利率主要区间料在1.00-1.05% 路透台北1月12日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周四收低，终止连 六日收升；交易员表示，随美债拉高并收上影线，且市场预估10年券弹至1.05%已至短线满 足点，加上今天空单比较不积极，促使殖利率收跌。 他们指出，今天是五年券最后回补日，在短线弹幅已大、该停损的已停损 完的情况下，带动殖利率止弹走低；短线观察重点在美债后市走势以及周五将公布的美国通 膨数据。 〞美债突然掉下来啊，台债10年券1.05%较有撑，而且要换券商交易了。〞一大型证券 商交易员说，〞接下来还是看美债走势，会不会弹破2.6%。〞 另一大型证券商交易员则称，寿险业为实现获利，5到15年的冷券卖盘持续出笼，使市 场较没信心，加上日本减少购债等外在环境使市场气氛较差，目前比较偏向买方市场，短线 殖利率虽走低，但五年券可能要等到银行手上较有资金时才会进场。 但他也说，因主流券来自券商的卖压减少料已接近尾盘，短线在买盘略进场之下收低， 目前虽然外在有日本减少购债、美国货政策偏向中性摆动，但台债偏向空方的因素较少，例 如台湾央行短期内不会升息，使台债难脱区间整理格局。 交易员预估，明日五年期107/1期公债发行前交易殖利率区间料在0.70-0.75%；10年106 /9期公债殖利率区间料在1.0-1.05%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 107/1 -1.48 0.7162% 0.7100-0.7245% 24.0 10 106/9 -1.80 1.0270% 1.0244-1.0400% 78.0 30 106/11 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9 1.0270% 5 107/1 0.7162% 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 罗两莎 ；审校 杨淑祯)