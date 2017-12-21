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台湾债市：10年券殖利率收低，交易商卖压舒缓仍须留意美债后市
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December 21, 2017 / 6:01 AM / 5 days ago

台湾债市：10年券殖利率收低，交易商卖压舒缓仍须留意美债后市

2 分钟阅读

    * 106/9殖利率收低，中止连二日上扬走势
    * 卖压舒缓且买盘仍承接但需留意美债后市
    * 106/9殖利率明日区间料在0.990-1.020%

    路透台北12月21日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周四收低，中止连两日上扬走势。交
易员表示，虽然昨晚美债持续走空，但因弹高至得标利率吸引买盘承接，且交易商筹码调节已近尾声，令殖利
率因而收低。
        
    他们指出，美债受美国通过税改议案的打击，指标10年期公债殖利率升至九个月高位，后续
能否止稳，还是要看30年长券的调节卖压是否中止。市场也关注下午央行第四季理监事会议对明年升息路径做
出的指引。
    
    〞该卖差不多都卖光了，就算美债续弹，台债弹幅会愈来愈小，因为有筹码优势。〞一证券商交易员说。
    
    另一证券商交易员则称，106/9殖利率弹至1.009%标债利率附近，即感觉到卖压变轻，且筹码仍多数集中
在银行手中并未松动，这几天交易商调节令殖利率升至1.00%以上，也有利于明年的操作。
    
    一大型证券商交易员指出，受美债长券端出现修正影响，台债冷券长端的买盘也纷纷退场观望，连报价的
意愿都相对低落，原先乐观的气氛能否恢复，还是要看美债的后市发展。
    
    台湾央行将于今日稍晚召开第四季理监事会议。路透调查结果显示，16家受访金融机构全数认为央行将维
持重贴现率于1.375%，连续六季维持政策利率不变。
    
    美国指标公债收益率周三升至九个月高位，因投资人乐观预期美国税改将有助于提振经济成长，且经济数
据改善。   

    交易员预估，明日10年期106/9殖利率区间在0.990-1.020%。
        
        收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
  年期    期别                     (基点)                              (亿台币)
     5  106/10                      +4.50      0.6850   0.6850-0.6850       2.0
    10   106/9                      -0.95      1.0000   1.0000-1.0155      39.0
 
 年     期别                      收盘价
 期                            
  30    106/11                   没有成交
  20     106/8                   没有成交
  10     106/9                    1.0000%
   5    106/10                    0.6850%
   2     106/7                   没有成交
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完)   

 (记者 董永年; 审校 林高丽)

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