台湾债市：10年券殖利率收低，交易商卖压舒缓仍须留意美债后市

* 106/9殖利率收低，中止连二日上扬走势 * 卖压舒缓且买盘仍承接但需留意美债后市 * 106/9殖利率明日区间料在0.990-1.020% 路透台北12月21日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周四收低，中止连两日上扬走势。交 易员表示，虽然昨晚美债持续走空，但因弹高至得标利率吸引买盘承接，且交易商筹码调节已近尾声，令殖利 率因而收低。 他们指出，美债受美国通过税改议案的打击，指标10年期公债殖利率升至九个月高位，后续 能否止稳，还是要看30年长券的调节卖压是否中止。市场也关注下午央行第四季理监事会议对明年升息路径做 出的指引。 〞该卖差不多都卖光了，就算美债续弹，台债弹幅会愈来愈小，因为有筹码优势。〞一证券商交易员说。 另一证券商交易员则称，106/9殖利率弹至1.009%标债利率附近，即感觉到卖压变轻，且筹码仍多数集中 在银行手中并未松动，这几天交易商调节令殖利率升至1.00%以上，也有利于明年的操作。 一大型证券商交易员指出，受美债长券端出现修正影响，台债冷券长端的买盘也纷纷退场观望，连报价的 意愿都相对低落，原先乐观的气氛能否恢复，还是要看美债的后市发展。 台湾央行将于今日稍晚召开第四季理监事会议。路透调查结果显示，16家受访金融机构全数认为央行将维 持重贴现率于1.375%，连续六季维持政策利率不变。 美国指标公债收益率周三升至九个月高位，因投资人乐观预期美国税改将有助于提振经济成长，且经济数 据改善。 交易员预估，明日10年期106/9殖利率区间在0.990-1.020%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 106/10 +4.50 0.6850 0.6850-0.6850 2.0 10 106/9 -0.95 1.0000 1.0000-1.0155 39.0 年 期别 收盘价 期 30 106/11 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9 1.0000% 5 106/10 0.6850% 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)