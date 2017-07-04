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台湾债市：10年券殖利率收低，短多趁恐慌气氛缓解轧空手
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2017年7月4日 / 早上8点00分 / 1 个月内

台湾债市：10年券殖利率收低，短多趁恐慌气氛缓解轧空手

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 买盘逢高承接，债市恐慌气氛有所缓解
    * 美债仍是观察重点，周五非农数据是关键
    * 明日106/4殖利率区间暂看1.10-1.13%

    路透台北7月4日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周二收低。交易员表示，106/4殖利率
短线弹幅已大，吸引买盘进场承接，再加上美国今晚因公共假期休市，令市场恐慌气氛有所缓解，短多趁机轧
空手令殖利率收低。
    
    他们指出，昨日106/4成交爆量，交易商手中筹码多流向银行等买盘。106/4殖利率在短短几个交易日弹逾
10个基点，似对近期国际债市的变动过度反应。惟后市仍要观察美债等的变化，不能排除殖利率还有弹升的可
能。 
    
     〞气氛至少没有继续变差，106/4殖利率弹到先前标售的位置，吸引了买盘。〞一证券商交易员说。
    
    不过他也强调，虽然盘势暂时止稳，但因殖利率压回幅度不大，且尚不清楚自交易商流出的筹码是否就此
掌握在最终的实质买盘手中，在气氛仍不明的情形下，对后市仍应保守以对。
    
    近期债市忽上忽下，也让交易商吃足苦头。另一证券商交易员称，盘势的快速变动让交易商两面挨耳光，
上半年的努力几乎付诸东流，面对下半年，交易商仍有硬仗要打。
    
    〞我们就像鬼，实质买盘就像墙，整个就是鬼打墙。〞他说。
    
    另一大型银行交易员则称，昨日有趁殖利率大弹时酌量承接，但在美债走势还不明确的状态下，最好多看
少做。由于周五美国要公布非农就业数据，此前市场料呈现盘整观望格局。   
    
    交易员预估，明日五年券106/5R发行前交易殖利率交投区间料在0.79-0.82%；10年指标券106/4殖利率区
间估在1.10-1.13%。
              
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)           区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                                (亿台币)
 期                                                                   
  5  106/5R                      -2.75     0.7925%    0.7925-0.8000%       2.0
 10   106/4                      -2.51     1.1005%   1.1005-*1.1450%     134.0
 *表示创该期发行前交易以来盘中新高  
  30     106/6                      没有成交
  20     106/3                      没有成交
  10     106/4                       1.1005%
   5    106/5R                       0.7925%
   2     106/1                      没有成交
                
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完)              
 

 (记者 董永年；审校 曾祥进)

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