台湾债市：10年券殖利率收低，短多趁恐慌气氛缓解轧空手

* 买盘逢高承接，债市恐慌气氛有所缓解 * 美债仍是观察重点，周五非农数据是关键 * 明日106/4殖利率区间暂看1.10-1.13% 路透台北7月4日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周二收低。交易员表示，106/4殖利率 短线弹幅已大，吸引买盘进场承接，再加上美国今晚因公共假期休市，令市场恐慌气氛有所缓解，短多趁机轧 空手令殖利率收低。 他们指出，昨日106/4成交爆量，交易商手中筹码多流向银行等买盘。106/4殖利率在短短几个交易日弹逾 10个基点，似对近期国际债市的变动过度反应。惟后市仍要观察美债等的变化，不能排除殖利率还有弹升的可 能。 〞气氛至少没有继续变差，106/4殖利率弹到先前标售的位置，吸引了买盘。〞一证券商交易员说。 不过他也强调，虽然盘势暂时止稳，但因殖利率压回幅度不大，且尚不清楚自交易商流出的筹码是否就此 掌握在最终的实质买盘手中，在气氛仍不明的情形下，对后市仍应保守以对。 近期债市忽上忽下，也让交易商吃足苦头。另一证券商交易员称，盘势的快速变动让交易商两面挨耳光， 上半年的努力几乎付诸东流，面对下半年，交易商仍有硬仗要打。 〞我们就像鬼，实质买盘就像墙，整个就是鬼打墙。〞他说。 另一大型银行交易员则称，昨日有趁殖利率大弹时酌量承接，但在美债走势还不明确的状态下，最好多看 少做。由于周五美国要公布非农就业数据，此前市场料呈现盘整观望格局。 交易员预估，明日五年券106/5R发行前交易殖利率交投区间料在0.79-0.82%；10年指标券106/4殖利率区 间估在1.10-1.13%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/5R -2.75 0.7925% 0.7925-0.8000% 2.0 10 106/4 -2.51 1.1005% 1.1005-*1.1450% 134.0 *表示创该期发行前交易以来盘中新高 30 106/6 没有成交 20 106/3 没有成交 10 106/4 1.1005% 5 106/5R 0.7925% 2 106/1 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 董永年；审校 曾祥进)