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亚洲
March 7, 2018 / 7:48 AM / a day ago

台湾债市：10年券殖利率收创两个月新低，因汇丰金融债订价不错气氛偏多

2 分钟阅读

    * 指标107/2期收创10年券殖利率两个月新低
    * 汇丰(台湾)商银金融债订价不错，气氛偏多
    * 短线多单进驻加上空单回补，促殖利率收跌
    * 107/2殖利率明日主要区间料在0.98-1.02%

    路透台北3月7日 - 台湾指标10年公债107/2期殖利率周三收跌，创10年券殖利率两个月收盘
新低；交易员称，因汇丰(台湾)商业银行金融债订价不错，市场气氛趋于乐观，吸引短线多单进驻，促使殖利
率跌破1.00%大关。
    
    他们表示，因美债殖利率未一路弹高，加上市场资金续呈宽松状态，大型银行在冷券市场买盘依旧相当强
劲，台债相较于国际债市场气氛明显偏多，料明日标售的20年券可望标得比预期佳。
    
    〞汇丰金融债券订价不错啊，大家觉得情况一片大好，银行买盘就更积极了，盘中有短线交易进场追价。
〞一大型证券商交易员说。
    
    他们指出，汇丰(台湾)商银五年期金融债券订价在0.85%，较去年台电公司发行的同天期债券0.88%为低，
在短线多单进驻及空单回补带动之下，10年券殖利率收盘一举跌破1.00%整数关卡。
    
    他们并称，10年券殖利率跌破1.00%大关，往下须视银行追价力道的强弱，但以新任台湾央行总裁杨金龙
立场偏鸽派来看，今年上半年央行升息机率不高，使市场气氛偏向乐观。
    
    今日10年券107/2期收在0.991%，创10年券殖利率两个月新低，此前收盘新低在1月5日的0.9780%。

    台湾央行周四将标售20年公债107/3期公债，预计发行金额250亿台币，将于下周二(13日)发行。
    
    交易员预估，明日10年券107/2殖利率主要区间0.98-1.02%。
    　
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     收盘价                     涨跌幅     报价(%)           区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                                (亿台币)
 期                                                                   
  5   107/1                      +0.70     0.6600%    0.6600-0.6610%       5.5
 10   107/2                      -3.10     0.9910%   *0.9910-1.0170%      41.0
 *创该期券发行以来新低
  30    106/11                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10     107/2                       0.9910%
   5     107/1                       0.6600%
   2     106/7                      没有成交
 (完)         

 (记者 罗两莎；审校 乔艳红)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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