台湾债市：10年券殖利率收创两个月新低，因汇丰金融债订价不错气氛偏多

* 指标107/2期收创10年券殖利率两个月新低 * 汇丰(台湾)商银金融债订价不错，气氛偏多 * 短线多单进驻加上空单回补，促殖利率收跌 * 107/2殖利率明日主要区间料在0.98-1.02% 路透台北3月7日 - 台湾指标10年公债107/2期殖利率周三收跌，创10年券殖利率两个月收盘 新低；交易员称，因汇丰(台湾)商业银行金融债订价不错，市场气氛趋于乐观，吸引短线多单进驻，促使殖利 率跌破1.00%大关。 他们表示，因美债殖利率未一路弹高，加上市场资金续呈宽松状态，大型银行在冷券市场买盘依旧相当强 劲，台债相较于国际债市场气氛明显偏多，料明日标售的20年券可望标得比预期佳。 〞汇丰金融债券订价不错啊，大家觉得情况一片大好，银行买盘就更积极了，盘中有短线交易进场追价。 〞一大型证券商交易员说。 他们指出，汇丰(台湾)商银五年期金融债券订价在0.85%，较去年台电公司发行的同天期债券0.88%为低， 在短线多单进驻及空单回补带动之下，10年券殖利率收盘一举跌破1.00%整数关卡。 他们并称，10年券殖利率跌破1.00%大关，往下须视银行追价力道的强弱，但以新任台湾央行总裁杨金龙 立场偏鸽派来看，今年上半年央行升息机率不高，使市场气氛偏向乐观。 今日10年券107/2期收在0.991%，创10年券殖利率两个月新低，此前收盘新低在1月5日的0.9780%。 台湾央行周四将标售20年公债107/3期公债，预计发行金额250亿台币，将于下周二(13日)发行。 交易员预估，明日10年券107/2殖利率主要区间0.98-1.02%。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 107/1 +0.70 0.6600% 0.6600-0.6610% 5.5 10 107/2 -3.10 0.9910% *0.9910-1.0170% 41.0 *创该期券发行以来新低 30 106/11 没有成交 20 106/8 没有成交 10 107/2 0.9910% 5 107/1 0.6600% 2 106/7 没有成交 (完) (记者 罗两莎；审校 乔艳红)