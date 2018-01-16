台湾债市：10年券殖利率收创半年新高，冷券卖压重交易商停损单出笼

* 10年券殖利率出量连三涨，创半年新高 * 寿险业续倒货使筹码零乱，市场气氛偏空 * 空单量创近一年新高，市场对新券没信心 * 明日10年券殖利率主要区间料在1.05-1.10% 路透台北1月16日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周二出量连三涨，并收创10年券半年新高。交易员称，寿险业冷券卖单持续大举出笼，触动交易商敏感神经，纷纷进场停损使市场气氛更趋偏空。 他们表示，近期台债市场题材都一样，内部有寿险业狂倒货，外部又有美债殖利率走扬，如今又有德债殖利率弹升的利空搅局，使得整体市场气氛不佳。 〞已经遍体鳞伤了，头都掉下来了，没有地方可以砍了。〞一大型证券商交易员说，〞最近每天一开盘卖单都排排站啊，寿险手上的旧券怎么看都很肥，随便丢随便赚，就看他们什么时候结束了。〞 一大型民营银行交易员即称，德债殖利率弹升，加上10年新券周四即进行发行前交易，台债内有寿险业卖压及10年券换券交易等利空挟击，外在环境又有全球主要央行缩表等利空，引交易商停损卖单大举出笼，促10年券穿破1.05%短线支撑。 一大型银行交易员认为，随10年券殖利率今天穿破1.05%支撑，短线有望回测1.10%整数大关，〞好像提早发动咧，看起来这波要去测1.10%，那里会比较坚实，也比较有投资的力道。〞 另一大型证券商交易员则称，10年券殖利率开高收高，且从空单量今天进一步冲高到47亿台币创近一年新高来看，显示短线市场对新券没有信心；加上寿险业持续抛出冷券，市场筹码零乱，使市场气氛更趋偏空。 106/9今日收创10年券殖利率半年新高，此前收盘高点为2017年7月14日的1.0795%。 交易员预估，明日五年期107/1期公债殖利率区间料在0.73-0.78%；10年106/9期公债殖利率区间料在1.05-1.10%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 107/1 +1.62 0.7450% 0.7388-0.7460% 20.5 10 106/9 +3.37 1.0730% 1.0417-1.0755% 121.0 30 106/11 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9 1.0730% 5 107/1 0.7450% 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 罗两莎；审校 张喜良)