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台湾债市：10年券殖利率收创近两个半月新低，短线观察美债走势
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2017年11月23日 / 早上6点06分 / 1 天前

台湾债市：10年券殖利率收创近两个半月新低，短线观察美债走势

2 分钟阅读

    * 106/9R殖利率收跌，创10年券近两个半月新低
    * 往下追价力道薄弱，尾盘短多获利了结促跌幅收敛
    * 短线难脱区间窄幅整理格局，观察重点在美债走势
    * 106/9R殖利率明日区间料在0.98-1.01%

    路透台北11月23日 - 台湾指标10年公债106/9R期发行前交易殖利率周四收跌，并创10年券近两个半月新低。交易员表示，受美债殖利率明显走低带动，台债今天跟着开低，惟往下追价力道依旧相当薄弱，尾盘短多获利了结促跌幅收敛，短线观察重点在美债走势。
    
    他们指出，106/9R期公债周二及周三连续两日都开低收高，让不少积极做多的交易商小小受伤，今天大多转趋观望交投偏冷，成交量缩减，近期殖利率料不易摆脱区间窄幅波动走势。
    
    〞往下都没有人要跟啊，前两天交易商被修理的很惨的，今天大家观望一下。〞一大型银行交易员说，〞主要是这波美债殖利率下来蛮多的，大家不敢做空。〞
 
    美国指标10年期公债价格周三收上扬10/32，收益率报2.32%，低于周二的2.36%。
    
    一大型票券商交易员称，短线因无影响因子推动，10年券殖利率料呈区间狭幅整理，往下不致跌破0.98%，但往上亦不易突破1.009%前次标债利率。
    
    一大型证券商交易员则指出，台币近日明显走扬，理论上殖利率应有机会往下拉，惟目前空单不多，短线不易有轧空行情，〞空单太少，轧(空)不动...毕竟现在没有很大的利空，要弹也弹不到哪去。〞
    
    106/9R发行前交易殖利率今日收报0.9977%，10年券此前收盘低点为9月12日的0.9911%。 
        
    交易员预估，明日106/9R殖利率区间料在0.98-1.01%；而五年期公债106/10期殖利率则在0.675-0.68%。  
    
    
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
  5  106/10                      -0.15     0.6620%  0.6580-0.6620%       2.5
 10  106/9R                      -0.83     0.9977%  0.9860-0.9977%      40.5
    
  30     106/6                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10    106/9R                       0.9977%
   5    106/10                       0.6620%
   2     106/7                      没成成交
 
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完)      
    

 (记者 罗两莎；审校 张喜良)

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