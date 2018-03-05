台湾债市：10年券殖利率收创近两个月新低，央行立场偏鸽引短多进场

* 10年指标债殖利率连六日收跌，创近两个月新低 * 央行立场偏鸽派且美债殖利率下滑，引短多进场 * 冷券殖利率成交下跌，带动热券殖利率走低 * 107/2殖利率明日主要区间料在0.99-1.02% 路透台北3月5日 - 台湾指标10年公债107/2期殖利率周一收跌，并创近两个月新低。交易员 称，随美债殖利率于东京盘止弹走低，且台湾央行总裁杨金龙发言立场偏鸽派，预估央行短期内升息机率低， 再加上台股震荡下跌，吸引短线多单进场，促使殖利率连六日收跌。 他们表示，早盘因美债殖利率收升使市场多呈观望态度，惟市场预估周四将标售的20年券应该会标得比预 期来得好，带动来自证券交易商多单进场，且冷券殖利率也跟着往下成交，使利率进一步收跌。 〞主要是上周央行总裁杨金龙在行政院的发言立场偏鸽派，预估台湾的利率不太会升，大家就不担心了。 〞一大型银行交易员说，〞尤其是冷券成交量放大而且慢慢往下，接手又很强，看来证券交易商有陆续进来。 〞 一大型证券商交易员亦称，台债因具筹码优势，目前市场气氛中性略偏多，且冷券殖利率往下成交，短线 10年券将测1.0%大关，且有望跌破1.0%，〞今天冷券跳空下去，带动热券一次到位，看来冷券市场蠢蠢欲动， 就看周四标债结果了。〞 台湾股市周一收盘下跌，加权股价指数收跌0.52%,至10,642.90点。 今天10年期公债107/2期收在1.0025%创10年券殖利率近两个月新低，此前收盘新低为1月9日的1.0195%。 台湾央行周四(8日)将标售20年公债107/3期公债，并于13日发行，预计发行金额250亿台币。 交易员预估，明日10年券107/2殖利率主要区间0.99-1.02%；而五年券殖利率区间则在0.65-0.68%。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 107/2 -0.90 1.0025% 1.0000-1.0103% 17.0 30 106/11 没有成交 20 106/8 没有成交 10 107/2 1.0025% 5 107/1 没有成交 2 106/7 没有成交 (完) (记者 罗两莎；审校 曾祥进)