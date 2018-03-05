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亚洲
March 5, 2018 / 7:54 AM / a day ago

台湾债市：10年券殖利率收创近两个月新低，央行立场偏鸽引短多进场

2 分钟阅读

    * 10年指标债殖利率连六日收跌，创近两个月新低
    * 央行立场偏鸽派且美债殖利率下滑，引短多进场
    * 冷券殖利率成交下跌，带动热券殖利率走低
    * 107/2殖利率明日主要区间料在0.99-1.02%

    路透台北3月5日 - 台湾指标10年公债107/2期殖利率周一收跌，并创近两个月新低。交易员
称，随美债殖利率于东京盘止弹走低，且台湾央行总裁杨金龙发言立场偏鸽派，预估央行短期内升息机率低，
再加上台股震荡下跌，吸引短线多单进场，促使殖利率连六日收跌。
    
    他们表示，早盘因美债殖利率收升使市场多呈观望态度，惟市场预估周四将标售的20年券应该会标得比预
期来得好，带动来自证券交易商多单进场，且冷券殖利率也跟着往下成交，使利率进一步收跌。
    
    〞主要是上周央行总裁杨金龙在行政院的发言立场偏鸽派，预估台湾的利率不太会升，大家就不担心了。
〞一大型银行交易员说，〞尤其是冷券成交量放大而且慢慢往下，接手又很强，看来证券交易商有陆续进来。
〞
    
    一大型证券商交易员亦称，台债因具筹码优势，目前市场气氛中性略偏多，且冷券殖利率往下成交，短线
10年券将测1.0%大关，且有望跌破1.0%，〞今天冷券跳空下去，带动热券一次到位，看来冷券市场蠢蠢欲动，
就看周四标债结果了。〞
    
    台湾股市周一收盘下跌，加权股价指数收跌0.52%,至10,642.90点。

    今天10年期公债107/2期收在1.0025%创10年券殖利率近两个月新低，此前收盘新低为1月9日的1.0195%。
     
    台湾央行周四(8日)将标售20年公债107/3期公债，并于13日发行，预计发行金额250亿台币。

    交易员预估，明日10年券107/2殖利率主要区间0.99-1.02%；而五年券殖利率区间则在0.65-0.68%。
    　
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     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
 10   107/2                      -0.90     1.0025%  1.0000-1.0103%      17.0
 
  30    106/11                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10     107/2                       1.0025%
   5     107/1                      没有成交
   2     106/7                      没有成交
 (完)         
   

 (记者 罗两莎；审校 曾祥进)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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