台湾债市：10年券殖利率收创逾一个月新低，因美债走低及央行偏鸽派

* 106/4期殖利率连二日收跌，创逾一个月新低 * 美债殖利率走跌及央行偏鸽派，促殖利率收跌 * 往下追价力道偏弱，短线不易跌破1.00%大关 * 下周一10年券106/4殖利率区间估在1.00-1.05% 路透台北8月4日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周五收跌且创逾一个 月新低。交易员称，在美债殖利率下跌，加上台湾央行周四公布理监事会议记录透露鸽派讯 息，促使台债开低收跌，后续观察今晚美国公布7月就业报告。 他们表示，由于欧美国家货币将逐步朝正常化，近日美债殖利率虽走跌，但台债10年券 殖利率因先前已下来不少，短线若无进一步利多消息刺激，殖利率应不易跌破1.0%整数关卡 ，短多逢低即调节。 〞美债(殖利率)下来，我们就跟着下啊，但趋势还不是翻多，利率有下来就卖了。〞一 大型证券商交易员说，〞这期券跟我好像不太合，每次跟它示好(买入)它都打我两巴掌，养 不肥(无法大赚)乾脆把它宰了，等待新券出来再跟它交往看看，看看它喜不喜欢我。〞 他并称，台债殖利率虽二日收低，但成交量未明显扩增，显示市场人气不足，殖利率虽 有望缓步往下，惟往下追价力道不强，逢利率往下时先行获利了结。 另一大型证券商交易员亦称，台债连二日收跌，除受美债殖利率走低带动外，另一因素 是台湾央行释鸽派讯息，但从今天盘中低点1.0113%仍未触及6月27日前波低点(当日10年券 盘中低点1.011%)，显示往下力道偏弱，短线不易跌破1.00%整数关卡。 周五106/4期公债殖利率收盘创10年券逾一个月新低，此前收盘新低为6月27日的1.0135 %。 交易员预估，下周一10年公债106/4期殖利率区间料在1.00-1.05%；五年公债106/5期A 06105=TWO殖利率区间估在0.72-0.75%。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/5 -0.93 0.7240% 0.7170-0.7240% 10.0 10 106/4 -1.20 1.0280% 1.0113-1.0280% 54.5 30 106/6 没有成交 20 106/3 没有成交 10 106/4 1.0280% 5 106/5 0.7240% 2 106/7 没有成交 (完) (记者 罗两莎；审校 杨淑祯)