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9 天前
台湾债市：10年券殖利率收创逾一个月新低，因美债走低及央行偏鸽派
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2017年8月4日 / 早上7点32分 / 9 天前

台湾债市：10年券殖利率收创逾一个月新低，因美债走低及央行偏鸽派

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 106/4期殖利率连二日收跌，创逾一个月新低
    * 美债殖利率走跌及央行偏鸽派，促殖利率收跌
    * 往下追价力道偏弱，短线不易跌破1.00%大关
    * 下周一10年券106/4殖利率区间估在1.00-1.05%

    路透台北8月4日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周五收跌且创逾一个
月新低。交易员称，在美债殖利率下跌，加上台湾央行周四公布理监事会议记录透露鸽派讯
息，促使台债开低收跌，后续观察今晚美国公布7月就业报告。
    
    他们表示，由于欧美国家货币将逐步朝正常化，近日美债殖利率虽走跌，但台债10年券
殖利率因先前已下来不少，短线若无进一步利多消息刺激，殖利率应不易跌破1.0%整数关卡
，短多逢低即调节。
    
    〞美债(殖利率)下来，我们就跟着下啊，但趋势还不是翻多，利率有下来就卖了。〞一
大型证券商交易员说，〞这期券跟我好像不太合，每次跟它示好(买入)它都打我两巴掌，养
不肥(无法大赚)乾脆把它宰了，等待新券出来再跟它交往看看，看看它喜不喜欢我。〞
    
    他并称，台债殖利率虽二日收低，但成交量未明显扩增，显示市场人气不足，殖利率虽
有望缓步往下，惟往下追价力道不强，逢利率往下时先行获利了结。
    
    另一大型证券商交易员亦称，台债连二日收跌，除受美债殖利率走低带动外，另一因素
是台湾央行释鸽派讯息，但从今天盘中低点1.0113%仍未触及6月27日前波低点(当日10年券
盘中低点1.011%)，显示往下力道偏弱，短线不易跌破1.00%整数关卡。
    
    周五106/4期公债殖利率收盘创10年券逾一个月新低，此前收盘新低为6月27日的1.0135
%。
         
    交易员预估，下周一10年公债106/4期殖利率区间料在1.00-1.05%；五年公债106/5期A
06105=TWO殖利率区间估在0.72-0.75%。
     
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选  
          
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
  5   106/5         -0.93     0.7240%  0.7170-0.7240%      10.0
 10   106/4                      -1.20     1.0280%  1.0113-1.0280%      54.5
 
  30     106/6                      没有成交
  20     106/3                      没有成交
  10     106/4                       1.0280%
   5     106/5                       0.7240%
   2     106/7                      没有成交
 (完)         
   

 (记者 罗两莎；审校 杨淑祯)

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