台湾债市：10年券殖利率收创逾一个月新高，关注央行对升息路径指引

* 106/9殖利率第二日收高，因美债面临获利了结 * 留意美债后市及央行理监事会议对升息的指引 * 106/9殖利率明日区间料在0.990-1.030% 路透台北12月20日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周三续收升，至逾一个月高位。交易员表示，美债走势持续偏空，引发交易商调节部位，但因短线弹幅已大且来到标债成本区，也吸引部分买盘逢高承接。 他们指出，在美债殖利率曲线持续趋陡下，交易商看多台债的情绪多少受到影响；但因年底在即，持盈保泰的操作心态料不致让盘面走势失控。后市表现仍将以美债马首是瞻，并关注周四央行理监事会议是否对明年升息路径释放讯息。 〞年底心态偏向防守，会相对美债做调整，但也不过度积极。〞一证券商交易员说。 他认为，台债在殖利率弹升过程中，还是有看到实质买盘逢高承接的身影，再加上冷券市场的买家虽不愿追低殖利率，但还是愿意挂价等待，显示银行端为去化剩余资金进行配置的需求仍旧存在。 台湾央行将于周四(21日)召开第四季理监事会议。路透调查结果显示，16家受访金融机构全数认为央行将维持重贴现率于1.375%，连续六季维持政策利率不变。 另一证券商交易员则称，年底美债波动度突然升高，应与此前殖利率曲线趋平，引发投资人获利了结有关。后市是否继续陡峭，让指标10年期公债殖利率突破2.47%、2.48%区间上缘，则是接下来要关注的重点。 一票券商交易员强调，美债殖利率曲线中，走势最强的就是30年期公债，但经过近两日的快速修正，周线已经翻转向上，后市偏保守看待。台债方面，106/9的周线也上扬，要期待短期走多已不可为，最好就是守稳上方支撑，待明年再行操作。 美国公债收益率周二上涨，指标公债收益率触及七周高位，因美国逾30年来最大规模的税改看来有望在周末前立法。 今日106/9殖利率收在1.0095%，前高为11月17日的1.0135%。交易员预估，明日10年期106/9殖利率区间在0.990-1.030%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 106/9 +1.95 1.0095 1.0020-1.0120 54.0 年 期别 收盘价 期 30 106/11 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9 1.0095% 5 106/10 没有成交 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)