台湾债市：10年券殖利率收创逾三个月低位，因对美联储明年升息预期偏缓

* 106/9殖利率收低，短多出场令跌幅收敛 * 美债料高档震荡，台债殖利率仅能缓下 * 106/9殖利率明日区间料在0.945-0.96% 路透台北12月14日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周四收低，创逾三个月低位。交易员 表示，美国通胀温和令市场对美联储明年升息次数的预期偏缓，带动台债随美债走多，盘初殖利率虽一度跌破 0.95%，但因追价意愿偏弱且短多获利了结，令终场跌幅收敛。 他们指出，虽然市场对美联储明年升息路径的预期转趋缓和，但毕竟仍是朝着货币正常化方向走，台债纵 然有资金宽松、筹码安定的有利因素，预料殖利率顶多只是缓下，不致引发交易商过度追价。 〞台债就继续小火慢炖，(殖利率)缓步向下。〞一证券商交易员说。 他认为，美债近期难脱高档区间盘整格局，可能要等到明年才有继续弹升的机会。至于台债虽然筹码安定 ，但因短端五年券殖利率下行不易，10年券受限于合理利差，也难见大幅向下修正的空间。 106/9殖利率今日收在0.9550%，创10年公债殖利率逾三个月低位，前低为9月8日的0.9511%。盘初该券殖 利率一度低见0.9450%，创逾13个月盘中低位，前低为去年11月4日的0.9290%。 另一银行交易员表示，相较于盘面指标券的冷清走势，近期冷券市场表现反而热络，特别是长券端在对绝 对利率有要求的买盘追逐下，殖利率持续向下修正，这有助于指标券持稳在低位。 〞每天都要盯着冷券市场，有的券没几天(殖利率)就下了5基点。〞她说。 该银行交易员认为，明年公债到期量较今年多了360亿台币，但整体发债展望却与今年相近，且第一季又 是到期最集中的时段，这促使有补券需求的买盘必须提早动作，才会在年底时刻还出现买气不坠的现象。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三一如预期升息25个基点，但维持未来几年的利率预估不变，尽管决 策者预计短期内美国经济将加速增长。 交易员预估，明日10年期106/9殖利率区间在0.945-0.96%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 106/10 -0.35 0.6400 0.6400-0.6400 1.0 10 106/9 -0.83 0.9550 0.9450-0.9555 59.5 年 期别 收盘价 期 30 106/11 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9 0.9550% 5 106/10 0.6400% 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 董永年; 审校 乔艳红)