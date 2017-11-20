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2017年11月20日 / 早上7点15分 / 2 天前

台湾债市：10年券殖利率收创逾两个月新低，观察明30年期标债结果

2 分钟阅读

    * 106/9R期发行前交易殖利率收跌，创10年券逾两个月新低
    * 美国指标10年券殖利率收低，台债筹码少促殖利率走跌
    * 观察明日30年期公债106/11期标债结果，以及美债走势
    * 106/9R殖利率明日区间料在0.97-1.009%

    路透台北11月20日 - 台湾10年公债106/9R期二次增额券发行前交易殖利率周一收跌，创10
年券殖利率逾两个月收盘新低。交易员称，随美债殖利率走跌，且明天将标售30年期106/11公债
，市场再提缺筹码议题，促殖利率收盘跌破1.0%大关，短线观察明日标债结束及美债走势。
    
    他们表示，美债殖利率继上周五于纽约收低后，今天在东京进一步走跌，台债跟随美债开低，在轧空手之
下，10年券106/9R期出量跌破1.0%整数大关，此前10年券殖利率收盘新低为9月13日的0.9916%。
   
    〞缺券议题在利率回档时又再被放大了，本来大家就预估第四季会破1%，但太强也会很烦恼。〞一大型证
券商交易员说，〞现在手上有券的人会比较惜售，要拿到部位的人只好往下追。〞
    
    他们指出，106/9R目前仍在发行前交易中，初期跟随美债先轧低，惟殖利率继续往下即有来自大型银行的
卖盘即出笼，关键就看交易商能否撑得住；但预估殖利率大幅低于1.0%的机会应不大。
    
    在五年券方面，受10年券106/9R期殖利率走低，加上台币走升带动，今天106/10期殖利率亦
收低，惟殖利率在0.65%即为五年券的〞大铁板〞价位，往下追价力道薄弱，交投偏冷。
    
     台湾央行周二将代财政部标售30年期公债106/11期。路透调查结果显示，得标利率料在1.680-1.715%。
    
    交易员预期，明日106/9R二次增额券发行前殖利率区间料在0.97-1.009%；五年期公债106/
10期殖利率估在0.65-0.68%。    
     
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)          区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                               (亿台币)
 期                                                                  
  5  106/10                      -1.50     0.6600%   0.6590-0.6600%       3.0
 10  106/9R                      -2.15     0.9920%  *0.9915-1.0035%     72.00
 *创该期券发行前交易以来新低
  30     106/6                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10     106/9                       0.9900%
   5    106/10                       0.6600%
   2     106/7                      没有成交
 
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完)      

 (记者 罗两莎 ；审校 杨淑祯)

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