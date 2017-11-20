台湾债市：10年券殖利率收创逾两个月新低，观察明30年期标债结果

* 106/9R期发行前交易殖利率收跌，创10年券逾两个月新低 * 美国指标10年券殖利率收低，台债筹码少促殖利率走跌 * 观察明日30年期公债106/11期标债结果，以及美债走势 * 106/9R殖利率明日区间料在0.97-1.009% 路透台北11月20日 - 台湾10年公债106/9R期二次增额券发行前交易殖利率周一收跌，创10 年券殖利率逾两个月收盘新低。交易员称，随美债殖利率走跌，且明天将标售30年期106/11公债 ，市场再提缺筹码议题，促殖利率收盘跌破1.0%大关，短线观察明日标债结束及美债走势。 他们表示，美债殖利率继上周五于纽约收低后，今天在东京进一步走跌，台债跟随美债开低，在轧空手之 下，10年券106/9R期出量跌破1.0%整数大关，此前10年券殖利率收盘新低为9月13日的0.9916%。 〞缺券议题在利率回档时又再被放大了，本来大家就预估第四季会破1%，但太强也会很烦恼。〞一大型证 券商交易员说，〞现在手上有券的人会比较惜售，要拿到部位的人只好往下追。〞 他们指出，106/9R目前仍在发行前交易中，初期跟随美债先轧低，惟殖利率继续往下即有来自大型银行的 卖盘即出笼，关键就看交易商能否撑得住；但预估殖利率大幅低于1.0%的机会应不大。 在五年券方面，受10年券106/9R期殖利率走低，加上台币走升带动，今天106/10期殖利率亦 收低，惟殖利率在0.65%即为五年券的〞大铁板〞价位，往下追价力道薄弱，交投偏冷。 台湾央行周二将代财政部标售30年期公债106/11期。路透调查结果显示，得标利率料在1.680-1.715%。 交易员预期，明日106/9R二次增额券发行前殖利率区间料在0.97-1.009%；五年期公债106/ 10期殖利率估在0.65-0.68%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/10 -1.50 0.6600% 0.6590-0.6600% 3.0 10 106/9R -2.15 0.9920% *0.9915-1.0035% 72.00 *创该期券发行前交易以来新低 30 106/6 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9 0.9900% 5 106/10 0.6600% 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 罗两莎 ；审校 杨淑祯)