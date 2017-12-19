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台湾债市：10年券殖利率收创逾两周高位，美债殖利率曲线趋陡引发卖压
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December 19, 2017 / 6:28 AM / 2 days ago

台湾债市：10年券殖利率收创逾两周高位，美债殖利率曲线趋陡引发卖压

2 分钟阅读

    * 106/9殖利率创逾两周高位，美债殖利率曲线趋陡
    * 交易商短线获利了结，观察得标利率是否有撑
    * 106/9殖利率明日区间料在0.970-1.010%

    路透台北12月19日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周二收创逾两周高位。交易员表示，因昨日美债殖利率曲线趋陡，台债殖利率在交易商砍出部位带动下上扬。
        
    他们指出，台债因年底将届，且流动性不佳，只要有少数部位调节即会令殖利率出现较大弹幅。今日10年券虽创逾两周收盘高位，但在尚未弹破1.01%附近的得标利率前，仍视为区间整理盘，未来走势将视美债表现而定。
    
    〞还没失控，要弹破得标利率才会引发更多卖压。〞一证券商交易员说。
    
    另一大型证券商交易员则指出，年底买盘通常不会大举承接筹码，此时交易商抛出通常会引发殖利率出现较大幅度反弹。由于年底大家部位调整都差不多了，除非有意外，否则殖利率再大弹不易。
    
    他认为，本周四的央行理监事会议以及周五的发债计划，或许会牵动台债走向，尤其这次是央行总裁彭淮南最后一次主持会议，在全球主要国家逐渐让货币政策正常化的趋势下，是否会对未来的升息路径做出预测，值得观察。    
    
    美国较短期和较长期公债收益率差周一从10年来最窄走阔，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)进一步升息预期带动的收益率趋平操作后，交易员锁定利润。
    
    今日106/9殖利率收在0.9900%，前高为12月4日的0.9910%。交易员预估，明日10年期106/9殖利率区间在0.970-1.010%。
        
        收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
  年期    期别                     (基点)                              (亿台币)
    10   106/9                      +2.28      0.9900   0.9755-0.9935      55.0
 
 年     期别                      收盘价
 期                            
  30    106/11                   没有成交
  20     106/8                   没有成交
  10     106/9                    0.9900%
   5    106/10                   没有成交
   2     106/7                   没有成交
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完)   

 (记者 董永年; 审校 张喜良)

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