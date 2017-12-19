台湾债市：10年券殖利率收创逾两周高位，美债殖利率曲线趋陡引发卖压

* 106/9殖利率创逾两周高位，美债殖利率曲线趋陡 * 交易商短线获利了结，观察得标利率是否有撑 * 106/9殖利率明日区间料在0.970-1.010% 路透台北12月19日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周二收创逾两周高位。交易员表示，因昨日美债殖利率曲线趋陡，台债殖利率在交易商砍出部位带动下上扬。 他们指出，台债因年底将届，且流动性不佳，只要有少数部位调节即会令殖利率出现较大弹幅。今日10年券虽创逾两周收盘高位，但在尚未弹破1.01%附近的得标利率前，仍视为区间整理盘，未来走势将视美债表现而定。 〞还没失控，要弹破得标利率才会引发更多卖压。〞一证券商交易员说。 另一大型证券商交易员则指出，年底买盘通常不会大举承接筹码，此时交易商抛出通常会引发殖利率出现较大幅度反弹。由于年底大家部位调整都差不多了，除非有意外，否则殖利率再大弹不易。 他认为，本周四的央行理监事会议以及周五的发债计划，或许会牵动台债走向，尤其这次是央行总裁彭淮南最后一次主持会议，在全球主要国家逐渐让货币政策正常化的趋势下，是否会对未来的升息路径做出预测，值得观察。 美国较短期和较长期公债收益率差周一从10年来最窄走阔，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)进一步升息预期带动的收益率趋平操作后，交易员锁定利润。 今日106/9殖利率收在0.9900%，前高为12月4日的0.9910%。交易员预估，明日10年期106/9殖利率区间在0.970-1.010%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 106/9 +2.28 0.9900 0.9755-0.9935 55.0 年 期别 收盘价 期 30 106/11 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9 0.9900% 5 106/10 没有成交 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)