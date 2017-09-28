台湾债市：10年券殖利率收升并创一周新高，短线观察美债何时止稳

* 10年券殖利率收创一周新高，短线视美债何时止稳 * 美债殖利率在东京盘续弹高，市场气氛偏空 * 五年106/10期发行前交易殖利率收创逾两个月新高 * 明日106/9殖利率区间料在1.02-1.07% 路透台北9月28日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周四收升并创一周 新高；交易员表示，受美债殖利率大幅弹升影响，台债殖利率今天开高走高，而随殖利率弹 升即吸引银行买盘进场，一定程度上抑制弹幅；短线观察重点在美债何时止稳。 他们指出，由于美联储(FED)主席叶伦对于未来升息态度相当坚持，且市场对特朗普税 改看法偏乐观，促使美债殖利率强弹；周四美国10年指标公债殖利率在东京盘进一步弹升， 牵动台债殖利率走势，成交量亦跟着扩增。 〞美债殖利率弹高把台债推高，接下来还是要看美债怎么走，因为叶伦对升息态度满坚 决的。〞一大型证券商交易员说，〞美债还没有止稳，台债压力不小，尤其是在发行前交易 的五年券，压力比较大一点。〞 一大型银行交易员表示，随美债殖利率走扬，今天台债五年券和10年券殖利率同步强弹 ，目前市场气氛偏空，让不少急着杀出冷门券法人态度松动，殖利率亦跟着走升。 他解释，叶伦释出鹰派言论已影响持券信心，〞市场气氛稍微偏空，毕竟前一波下来幅 度满大的，也应该有一波修正反弹了。〞 在五年券方面，随美债殖利率弹高，加上避险空单涌入，五年券106/10期 今天弹幅更胜于10年券，终场收在0.7465%，创五年券殖利率收盘逾两个月新高，此前收盘 高点为7月19日的0.747%。 〞今天一定有停损或是避险空单进场，接下来就是看美债怎么跑了。〞一大型证券商交 易员说。 交易员预估，明日10年券106/9期公债殖利率交易区间料在1.02-1.07%，而五年期公债1 06/10期发行前交易殖利率区间料在0.73-0.79%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/10 +4.35 0.7465% 0.7345-0.7500% 48.5 10 106/9 +2.52 1.0380% 1.0345-1.0455% 91.0 30 106/6 没有成交 20 106/8 1.5950% 10 106/9 1.0380% 5 106/10 0.7465% 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 罗两莎；审校 乔艳红)