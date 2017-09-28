FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
台湾债市：10年券殖利率收升并创一周新高，短线观察美债何时止稳
频道
专题
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
中共十九大
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
深度分析
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
深度分析
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年9月28日 / 早上6点57分 / 23 天内

台湾债市：10年券殖利率收升并创一周新高，短线观察美债何时止稳

2 分钟阅读

    * 10年券殖利率收创一周新高，短线视美债何时止稳
    * 美债殖利率在东京盘续弹高，市场气氛偏空
    * 五年106/10期发行前交易殖利率收创逾两个月新高
    * 明日106/9殖利率区间料在1.02-1.07%

    路透台北9月28日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周四收升并创一周
新高；交易员表示，受美债殖利率大幅弹升影响，台债殖利率今天开高走高，而随殖利率弹
升即吸引银行买盘进场，一定程度上抑制弹幅；短线观察重点在美债何时止稳。
    
    他们指出，由于美联储(FED)主席叶伦对于未来升息态度相当坚持，且市场对特朗普税
改看法偏乐观，促使美债殖利率强弹；周四美国10年指标公债殖利率在东京盘进一步弹升，
牵动台债殖利率走势，成交量亦跟着扩增。
    
    〞美债殖利率弹高把台债推高，接下来还是要看美债怎么走，因为叶伦对升息态度满坚
决的。〞一大型证券商交易员说，〞美债还没有止稳，台债压力不小，尤其是在发行前交易
的五年券，压力比较大一点。〞
    
    一大型银行交易员表示，随美债殖利率走扬，今天台债五年券和10年券殖利率同步强弹
，目前市场气氛偏空，让不少急着杀出冷门券法人态度松动，殖利率亦跟着走升。
    
    他解释，叶伦释出鹰派言论已影响持券信心，〞市场气氛稍微偏空，毕竟前一波下来幅
度满大的，也应该有一波修正反弹了。〞
    
    在五年券方面，随美债殖利率弹高，加上避险空单涌入，五年券106/10期
今天弹幅更胜于10年券，终场收在0.7465%，创五年券殖利率收盘逾两个月新高，此前收盘
高点为7月19日的0.747%。
    
    〞今天一定有停损或是避险空单进场，接下来就是看美债怎么跑了。〞一大型证券商交
易员说。
              
    交易员预估，明日10年券106/9期公债殖利率交易区间料在1.02-1.07%，而五年期公债1
06/10期发行前交易殖利率区间料在0.73-0.79%。    
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
  5  106/10                      +4.35     0.7465%  0.7345-0.7500%      48.5
 10   106/9                      +2.52     1.0380%  1.0345-1.0455%      91.0
  30     106/6                      没有成交
  20     106/8                       1.5950%
  10     106/9                       1.0380%
   5    106/10                       0.7465%
   2     106/7                      没有成交
 
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完)         

 (记者 罗两莎；审校 乔艳红)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below