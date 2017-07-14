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台湾债市：10年券殖利率收升结束连三跌，下周关注欧日央行会议结果
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2017年7月14日 / 早上6点35分 / 21 天内

台湾债市：10年券殖利率收升结束连三跌，下周关注欧日央行会议结果

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 指标10年券殖利率收高，结束连三跌
    * 下周关注欧洲及日本央行会议结果
    * 下周106/4殖利率区间暂看1.05-1.15%

    路透台北7月14日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周五随美国和欧洲债市收高，结束先前连三日跌势。今日债市成交量能再度缩小，交易员称，下周先观察欧洲和日本央行的利率决定，不排除仍在区间震荡。
    
    他们指出，美债近期并未突破2.4%的关键价位，殖利率目前陷入盘整，台债原本较恐慌的心态也放松，目前处于量缩震荡整理格局。
    
    〞下周就先看欧洲央行要怎么做，如果德拉吉又老调重弹，对债市影响可能小一些。〞一位大型证券商交易员说。
    
    路透对分析师的调查显示，欧洲央行可能要等到9月才会宣布退出超宽松政策，而本月是否采取行动则很难说。
        
    也有交易员认为，全球大型央行的货币政策转向有其深远影响，政策转向初期金融市场或会先行反应，但实施之后的影响可能更明显。
    
    〞短期内或许债市波动不大，不过操作方法要和大方向切开。〞一位大证券商交易员称，若美债并未走出明确方向，台湾短期内又没有升息议题情况下，台债落入区间波动的可能性还是颇高。 
    
    至于今日五年券标债结果，交易员认为，利率并未出市场意料之外，得标比重也符合以往五年券的情况，对下周债市影响中性。
    
    周五财政部委托央行标售的五年公债106/5R期得标利率0.783%，符合市场预估的0.77-0.795%；较上次标售的五年公债106/5得标利率0.769%走高1.4基点。     
    
    他们预估，下周10年期公债106/4期殖利率区间料在1.05-1.15%；五年公债106/5R期发行前交易殖利率区间估在0.77-0.83%。  
    
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  年    期别                     (基点)                              (亿台币)
  期                                                                 
   5  106/5R                      +0.57     0.7795%  0.7750-0.7845%      10.0
  10   106/4                      +1.05     1.0795%  1.0720-1.0875%      28.5
  30     106/6                      没有成交
  20     106/3                      没有成交
  10     106/4                       1.0795%
   5     106/5                       0.7800%
   2     106/1                      没有成交
 (完)          

 (记者 高洁如；审校 张喜良)

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