台湾债市：10年券殖利率收升结束连三跌，下周关注欧日央行会议结果

* 指标10年券殖利率收高，结束连三跌 * 下周关注欧洲及日本央行会议结果 * 下周106/4殖利率区间暂看1.05-1.15% 路透台北7月14日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周五随美国和欧洲债市收高，结束先前连三日跌势。今日债市成交量能再度缩小，交易员称，下周先观察欧洲和日本央行的利率决定，不排除仍在区间震荡。 他们指出，美债近期并未突破2.4%的关键价位，殖利率目前陷入盘整，台债原本较恐慌的心态也放松，目前处于量缩震荡整理格局。 〞下周就先看欧洲央行要怎么做，如果德拉吉又老调重弹，对债市影响可能小一些。〞一位大型证券商交易员说。 路透对分析师的调查显示，欧洲央行可能要等到9月才会宣布退出超宽松政策，而本月是否采取行动则很难说。 也有交易员认为，全球大型央行的货币政策转向有其深远影响，政策转向初期金融市场或会先行反应，但实施之后的影响可能更明显。 〞短期内或许债市波动不大，不过操作方法要和大方向切开。〞一位大证券商交易员称，若美债并未走出明确方向，台湾短期内又没有升息议题情况下，台债落入区间波动的可能性还是颇高。 至于今日五年券标债结果，交易员认为，利率并未出市场意料之外，得标比重也符合以往五年券的情况，对下周债市影响中性。 周五财政部委托央行标售的五年公债106/5R期得标利率0.783%，符合市场预估的0.77-0.795%；较上次标售的五年公债106/5得标利率0.769%走高1.4基点。 他们预估，下周10年期公债106/4期殖利率区间料在1.05-1.15%；五年公债106/5R期发行前交易殖利率区间估在0.77-0.83%。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/5R +0.57 0.7795% 0.7750-0.7845% 10.0 10 106/4 +1.05 1.0795% 1.0720-1.0875% 28.5 30 106/6 没有成交 20 106/3 没有成交 10 106/4 1.0795% 5 106/5 0.7800% 2 106/1 没有成交 (完) (记者 高洁如；审校 张喜良)