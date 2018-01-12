台湾债市：10年券殖利率收升，美债弱寿险续抛冷券内外在气氛偏空

* 10年券殖利率收升，空方力道增强 * 美债弱，寿险续抛冷券内外气氛均空 * 后续观察美CPI数据及美债后市走势 * 下周一10年公债期殖利率主要区间料在1.00-1.05% 路透台北1月12日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周五收升；交易员 指出，在寿险业冷券卖压持续出笼，且美债市场气氛偏空等内外利空挟击下，今天空方力道 增强，促殖利率止跌反弹并收升。 但他们表示，殖利率弹高后即吸引买盘进场，10年券在1.05%附近应有撑，短线料将呈 震荡横盘整理格局，后续则观察美国今晚将公布的CPI数据及美债走势。 〞今天(殖利率)上去又下来，看起来106/9期筹码比较乾净，1.04-1.05%有银行买盘进 来。〞一大型证券商交易员说，〞但是，这不代表已经稳住，因为内外在环境都偏空。〞 他表示，除美国FED将持续升息、日本央行将减少购债，以及欧洲央行态度亦开始改变 ，全球主要央行货币政策将逐渐朝正常化，不利国际债市。 而在台债方面，他指出，因寿险公司冷券卖压不小，市场筹码零乱，且从五年及十年券 殖利率今天往上打高，盘中空单亦跟着慢慢增加来看，显示空方势力道加大，短线市场难脱 偏空气氛。 交易员预估，下周一五年期107/1期公债殖利率区间料在0.70-0.75%；10年106/9期公债 殖利率区间料在1.0-1.05%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 107/1 +0.83 0.7245% 0.7135-0.7350% 37.0 10 106/9 +0.75 1.0345% 1.0200-1.0465% 91.5 30 106/11 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9 1.0345% 5 107/1 0.7245% 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 罗两莎 ；审校 杨淑祯)