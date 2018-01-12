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台湾债市：10年券殖利率收升，美债弱寿险续抛冷券内外在气氛偏空
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#亚洲
January 12, 2018 / 7:13 AM / a day ago

台湾债市：10年券殖利率收升，美债弱寿险续抛冷券内外在气氛偏空

2 分钟阅读

    * 10年券殖利率收升，空方力道增强
    * 美债弱，寿险续抛冷券内外气氛均空
    * 后续观察美CPI数据及美债后市走势
    * 下周一10年公债期殖利率主要区间料在1.00-1.05%

    路透台北1月12日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周五收升；交易员
指出，在寿险业冷券卖压持续出笼，且美债市场气氛偏空等内外利空挟击下，今天空方力道
增强，促殖利率止跌反弹并收升。
    
    但他们表示，殖利率弹高后即吸引买盘进场，10年券在1.05%附近应有撑，短线料将呈
震荡横盘整理格局，后续则观察美国今晚将公布的CPI数据及美债走势。
    
    〞今天(殖利率)上去又下来，看起来106/9期筹码比较乾净，1.04-1.05%有银行买盘进
来。〞一大型证券商交易员说，〞但是，这不代表已经稳住，因为内外在环境都偏空。〞
    
    他表示，除美国FED将持续升息、日本央行将减少购债，以及欧洲央行态度亦开始改变
，全球主要央行货币政策将逐渐朝正常化，不利国际债市。
    
    而在台债方面，他指出，因寿险公司冷券卖压不小，市场筹码零乱，且从五年及十年券
殖利率今天往上打高，盘中空单亦跟着慢慢增加来看，显示空方势力道加大，短线市场难脱
偏空气氛。
    
    交易员预估，下周一五年期107/1期公债殖利率区间料在0.70-0.75%；10年106/9期公债
殖利率区间料在1.0-1.05%。     
          
    
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
  5   107/1                      +0.83     0.7245%  0.7135-0.7350%      37.0
 10   106/9                      +0.75     1.0345%  1.0200-1.0465%      91.5
 
  30    106/11                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10     106/9                       1.0345%
   5     107/1                       0.7245%
   2     106/7                      没有成交
 
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完)        
   

 (记者 罗两莎 ；审校 杨淑祯)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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