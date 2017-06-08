台湾债市：10年券殖利率收升，英国选举等不确定因素引短多出场

* 106/4R期发行前交易殖利率收升，终止连二跌 * 英国选举及ECB开会等不确定因素，引短多出场 * 台债气氛仍偏多，殖利率上弹空间应有限 * 明日106/4R区间料在1.0-1.03% 路透台北6月8日 - 台湾10年指标公债106/4R发行前交易殖利率周四收升，终止连二跌走势。交易员称，随美债殖利率反弹，且今晚国际上有英国大选、欧洲央行(ECB)召开利率决策会议等不确定因素，尾盘短多出场，促使殖利率收高。 他们表示，受美债殖利率弹升利空牵引，早盘台债殖利率止跌反弹，但反弹力道偏弱，直到收盘前短多卖单大举出笼，带动殖利率收高；但以目前的内外在局势来看，台债殖利率往上弹升的空间应有限。 〞不知道今天晚上英国选举结果会怎样、美国‘通俄门’事件会有什么样新的发展，尾盘短多退场。〞一大型证券商交易员说，〞有人在尾盘放空，有人是不想承担风险，先出来避掉国际上重要事件的不确定因素。〞 但他认为，美债殖利率反弹，尾盘台债殖利率弹幅虽略增，惟目前偏多趋势尚未改变，且殖利率往上弹就有买盘接手，料这波殖利率不会大幅弹高。 一大型商银主管亦称，时值接近年中，但各银行手中债券部位都不多，大型银行都有补券需求，且从今天10年券殖利率弹升即有接手上来看，短线殖利率料往上弹到1.03%至1.05%买盘即有望转强。 〞我们这次(投标)要积极一点，一年快过一半了，现在身上都没有穿什么衣服(债券部位不多)。〞一大型商银主管说，〞不要看台债利率很低，一直嫌它，其实台债很美，殖利率有上来还是要买。〞 他们认为，英国大选和欧洲央行利率决策会议等只是短暂因素，尾盘短多出场应只是暂时退出观望，下周标债后殖利率仍有望往下走。 交易员预估，明日五年券106/5殖利率交投区间料在0.70-0.72%；10年指标券106/4R殖利率区间估在1.0-1.03%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/5 +0.00 0.7150% 0.7100-0.7150% 5.0 10 106/4R +1.30 1.0230% 1.0115-1.0238% 108.0 30 105/14 没有成交 20 105/9 没有成交 10 106/4 1.0225% 5 106/5 0.7150% 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 罗两莎；审校 张喜良)