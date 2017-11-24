台湾债市：10年券殖利率收微跌创逾两个月新低，美债休市交投冷清

* 106/9R殖利率微收跌，创10年券逾两个月新低 * 美债休市且市场缺题材交投冷清，成交量急冻 * 106/9R殖利率下周一区间料在0.98-1.01% 路透台北11月24日 - 台湾指标10年公债106/9R期发行前交易殖利率周五 微幅收低，创10年券逾两个月新低；交易员表示，因美债昨晚休市，今天台债交投趋于冷清 ，成交量急冻，殖利率陷区间狭幅整理。 一大型证券商交易员指出，106/9R期发行前殖利率周二最低跌至0.98%的逾两个半月低 点后，随即陷区间狭幅整理，短线0.98%应有撑；后续观察重点则在美国等国际债市走势。 〞临周末了，大家和平相处就好，大家都不想太拚命去揣磨方向。〞一大型证券商交易 员说，〞下周还是要看美债走势，但台债波动相对较小，毕竟台债的主弦律是资金多、筹码 少，伴奏的才是经济基本面和国际债市走势。〞 他并称，这期10年R券想空的人大都已放空，想买的人也差不多都买了，因做空赢率很 低，空方偏谨慎，惟随殖利率跌至1.0%以下追价趋谨慎，周五市场观望气氛浓厚，交投冷清 。 他们表示，目前市场缺乏利多与利空议题，短线殖利率料将陷区间狭幅整理。 106/9R发行前交易殖利率今日收报0.9970%；此前10年券收盘低点为9月13日的0.9916% 。 交易员预估，下周一106/9R期发行前交易殖利率区间料在0.98-1.01%；而五年期公债10 6/10期殖利率则在0.65-0.67%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 106/9R -0.07 0.9970% 0.9920-0.9970% 11.5 30 106/6 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9R 0.9970% 5 106/10 没有成交 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 罗两莎；审校 杨淑祯)