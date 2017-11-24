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台湾债市：10年券殖利率收微跌创逾两个月新低，美债休市交投冷清
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2017年11月24日 / 早上6点13分 / 1 天前

台湾债市：10年券殖利率收微跌创逾两个月新低，美债休市交投冷清

2 分钟阅读

    * 106/9R殖利率微收跌，创10年券逾两个月新低
    * 美债休市且市场缺题材交投冷清，成交量急冻
    * 106/9R殖利率下周一区间料在0.98-1.01%

    路透台北11月24日 - 台湾指标10年公债106/9R期发行前交易殖利率周五
微幅收低，创10年券逾两个月新低；交易员表示，因美债昨晚休市，今天台债交投趋于冷清
，成交量急冻，殖利率陷区间狭幅整理。

    一大型证券商交易员指出，106/9R期发行前殖利率周二最低跌至0.98%的逾两个半月低
点后，随即陷区间狭幅整理，短线0.98%应有撑；后续观察重点则在美国等国际债市走势。
    
    〞临周末了，大家和平相处就好，大家都不想太拚命去揣磨方向。〞一大型证券商交易
员说，〞下周还是要看美债走势，但台债波动相对较小，毕竟台债的主弦律是资金多、筹码
少，伴奏的才是经济基本面和国际债市走势。〞
    
    他并称，这期10年R券想空的人大都已放空，想买的人也差不多都买了，因做空赢率很
低，空方偏谨慎，惟随殖利率跌至1.0%以下追价趋谨慎，周五市场观望气氛浓厚，交投冷清
。
    
    他们表示，目前市场缺乏利多与利空议题，短线殖利率料将陷区间狭幅整理。
    
    106/9R发行前交易殖利率今日收报0.9970%；此前10年券收盘低点为9月13日的0.9916%
。
    
    交易员预估，下周一106/9R期发行前交易殖利率区间料在0.98-1.01%；而五年期公债10
6/10期殖利率则在0.65-0.67%。  
    
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
 10  106/9R                      -0.07     0.9970%  0.9920-0.9970%      11.5
    
  30     106/6                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10    106/9R                       0.9970%
   5    106/10                      没有成交
   2     106/7                      没有成交
          
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完)      
    

 (记者 罗两莎；审校 杨淑祯)

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