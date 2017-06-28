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台湾债市：10年券殖利率收涨终止连五跌，短线观察重点为德/美债动向
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2017年6月28日 / 早上7点55分 / 1 个月前

台湾债市：10年券殖利率收涨终止连五跌，短线观察重点为德/美债动向

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 10年期公债殖利率收升，终止连五跌格局
    * 短线观察重点在美债及德债对台债的牵引
    * 10年券殖利率弹至1.08-1.10%买盘将进场
    * 明日106/4殖利率区间暂看1.03-1.08%

    路透台北6月28日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周三收升，终止连
五跌走势；交易员称，受德债殖利率弹高触发美债殖利率强弹，带动台债10年券开高收高；
短线观察重点为美债和德债对台债的牵引。
    
    他们表示，因欧洲央行总裁德拉吉称将开始调整其货币政策，德国短期公债殖利率应声
暴涨，美债跟着跳空攻高；后续美债和德债殖利率若续弹高，台债将受牵引而走扬，惟弹至
1.08至1.10%间就会吸引投资盘进场，因市场资金浮滥，大型行库有去化资金的压力。
    
    〞台债这波做梦行情在(周二)一天内反应完毕，因买盘力道不足，加上欧洲央行总裁德
拉吉突然放冷箭，射的多方满地找牙。〞一大型银行交易员说，〞这波台债反应又急又快，
本来预估可以走五天的行情却在一天内反应完。〞
    
    他并称，台债因短期内台湾央行货币政策不致转向，目前基本面和筹码面均有利多方，
市场气氛仍偏多，但须注意外在环境，包括美国和欧洲公布的经济数据，特别是欧洲的景气
动向，经济数据若优于预期，欧洲央行有望调整货币政策，进而带动德国等欧债殖利率续弹
。
    
    一大型证券商交易员表示，去年德债一度连弹五天，总共弹了40个基点，〞这次不知道
还会不会跟去年一样弹高，如果继续弹升，全球殖利率会带上来。〞
    
    但他也说，相较于欧债和美债，台债因台湾央行货币政策短期内不致改变，加上殖利率
弹高就会吸引投资盘进场，短线弹幅应有限。

    另一大型证券商交易员则称，昨晚美债一根长红棒触发台债殖利率强弹，已经影响到短
期持债气氛，多方信心稍稍动摇。
    
    但他认为，美国指标10年债殖利率只要不越过2.25%，市场气氛即属偏多，加上今天台
股回档逾1%，亦给台债稍稍喘一口气的机会，短线美债殖利率只要未冲破2.25%，短多就不
用急着杀出。
   
    在五年券方面，今天五年期公债106/05R第一天发行前交易，殖利率区间
在0.7500-0.7550%；惟交投偏冷，仅成交3亿台币。 
    
    台湾股市周三收跌逾1%终场失守10,400点，加权股价指数收跌1.16%。
    
    欧洲央行总裁德拉吉周二开启调整该央行大规模刺激政策大门，助燃对欧洲央行最早会
在9月宣布缩减刺激举措的预期。
  
     美国公债收益率周二上涨，和欧债收益率走势一 致，此前欧洲央行总裁德拉吉发表讲
话，引发市场预期欧洲央行距离宣布 缩减刺激政策靠近一步。
    
    交易员预估，明日五年券106/5R期发行前交易殖利率交投区间料在0.72-0.77%；10年指
标券106/4殖利率区间估在1.03-1.08%。
    
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)           区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                                (亿台币)
 期                                                                   
  5  106/5R                         --     0.7535%  *0.7500-*0.7550%       3.0
 10   106/4                      +3.95     1.0530%    1.0385-1.0625%     179.5
 *表示该期发行前交易以来创盘中新高及新低  
  30     106/6                      没有成交
  20     106/3                      没有成交
  10     106/4                       1.0530%
   5     106/5                       0.7548%
   2     106/1                      没有成交
         
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完)              
 

 (记者 罗两莎；审校 杨淑祯)

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