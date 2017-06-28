台湾债市：10年券殖利率收涨终止连五跌，短线观察重点为德/美债动向

* 10年期公债殖利率收升，终止连五跌格局 * 短线观察重点在美债及德债对台债的牵引 * 10年券殖利率弹至1.08-1.10%买盘将进场 * 明日106/4殖利率区间暂看1.03-1.08% 路透台北6月28日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周三收升，终止连 五跌走势；交易员称，受德债殖利率弹高触发美债殖利率强弹，带动台债10年券开高收高； 短线观察重点为美债和德债对台债的牵引。 他们表示，因欧洲央行总裁德拉吉称将开始调整其货币政策，德国短期公债殖利率应声 暴涨，美债跟着跳空攻高；后续美债和德债殖利率若续弹高，台债将受牵引而走扬，惟弹至 1.08至1.10%间就会吸引投资盘进场，因市场资金浮滥，大型行库有去化资金的压力。 〞台债这波做梦行情在(周二)一天内反应完毕，因买盘力道不足，加上欧洲央行总裁德 拉吉突然放冷箭，射的多方满地找牙。〞一大型银行交易员说，〞这波台债反应又急又快， 本来预估可以走五天的行情却在一天内反应完。〞 他并称，台债因短期内台湾央行货币政策不致转向，目前基本面和筹码面均有利多方， 市场气氛仍偏多，但须注意外在环境，包括美国和欧洲公布的经济数据，特别是欧洲的景气 动向，经济数据若优于预期，欧洲央行有望调整货币政策，进而带动德国等欧债殖利率续弹 。 一大型证券商交易员表示，去年德债一度连弹五天，总共弹了40个基点，〞这次不知道 还会不会跟去年一样弹高，如果继续弹升，全球殖利率会带上来。〞 但他也说，相较于欧债和美债，台债因台湾央行货币政策短期内不致改变，加上殖利率 弹高就会吸引投资盘进场，短线弹幅应有限。 另一大型证券商交易员则称，昨晚美债一根长红棒触发台债殖利率强弹，已经影响到短 期持债气氛，多方信心稍稍动摇。 但他认为，美国指标10年债殖利率只要不越过2.25%，市场气氛即属偏多，加上今天台 股回档逾1%，亦给台债稍稍喘一口气的机会，短线美债殖利率只要未冲破2.25%，短多就不 用急着杀出。 在五年券方面，今天五年期公债106/05R第一天发行前交易，殖利率区间 在0.7500-0.7550%；惟交投偏冷，仅成交3亿台币。 台湾股市周三收跌逾1%终场失守10,400点，加权股价指数收跌1.16%。 欧洲央行总裁德拉吉周二开启调整该央行大规模刺激政策大门，助燃对欧洲央行最早会 在9月宣布缩减刺激举措的预期。 美国公债收益率周二上涨，和欧债收益率走势一 致，此前欧洲央行总裁德拉吉发表讲 话，引发市场预期欧洲央行距离宣布 缩减刺激政策靠近一步。 交易员预估，明日五年券106/5R期发行前交易殖利率交投区间料在0.72-0.77%；10年指 标券106/4殖利率区间估在1.03-1.08%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/5R -- 0.7535% *0.7500-*0.7550% 3.0 10 106/4 +3.95 1.0530% 1.0385-1.0625% 179.5 *表示该期发行前交易以来创盘中新高及新低 30 106/6 没有成交 20 106/3 没有成交 10 106/4 1.0530% 5 106/5 0.7548% 2 106/1 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 罗两莎；审校 杨淑祯)