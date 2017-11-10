台湾债市：10年券殖利率收盘小升惟量能不振，观察30年券表现

* 10年券殖利率收盘小升，惟量能不振 * 观察30年券表现 * 下周106/9殖利率区间料在0.98-1.03% 路透台北11月10日 - 台湾10年公债106/9期殖利率周五收盘小升，惟量能不振。交易员表示，近期台债波动度低且交投淡，消息面较缺乏，短期或可观察新一期30年券106/11发行前交易表现。 他们指出，台债资金一直很宽裕，殖利率曲线后端30年公债的需求料颇强，这可能压抑殖利率曲线前端公债水位。一证券商交易员称，今日交易员询价106/6期30年公债在1.70%附近；该期券9月间曾成交在1.7610%。 〞长券需求大于供给，其实近期每期券都这样，〞一位大证券商交易员说。 30年期公债106/11期将于11月21日标售，金额预定250亿台币，目前此期券尚在发行前交易中，今日并未成交。交易员预期该期券标售利率在1.70-1.73%。 此外，下周五有106/9R二次增额券将上场，他们认为，此期公债将贴近现券106/9期交易，但鉴于近期国际消息面相对淡静，年底前行情可能都倾向低度波动。 12月5日央行将标售10年106/9期二度增额公债，此期公债将于11月17日(下周五)展开发行前交易。 至于国际债市方面，美国参议院虽亦提出税改计划将企业税率由35%降至20%，这一点同众议院版本一样，但较众议院提议的时间推迟了一年至2019年。 交易员认为，若是减税时程拖延，可能对经济提振效果大幅打折，这料令盘势温和窄幅波动的时间拉长。 他们预期，下周10年期公债106/9期殖利率区间料在0.98-1.03%；五年期公债106/10期殖利率则料在0.66-0.72%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 106/9 +0.62 1.0142% 1.0115-1.0184% 16.5 30 106/6 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9 1.0142% 5 106/10 没有成交 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)