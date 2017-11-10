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台湾债市：10年券殖利率收盘小升惟量能不振，观察30年券表现
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2017年11月10日 / 早上8点09分 / 更新于 1 天前

台湾债市：10年券殖利率收盘小升惟量能不振，观察30年券表现

2 分钟阅读

    * 10年券殖利率收盘小升，惟量能不振
    * 观察30年券表现
    * 下周106/9殖利率区间料在0.98-1.03%

    路透台北11月10日 - 台湾10年公债106/9期殖利率周五收盘小升，惟量能不振。交易员表示，近期台债波动度低且交投淡，消息面较缺乏，短期或可观察新一期30年券106/11发行前交易表现。
    
    他们指出，台债资金一直很宽裕，殖利率曲线后端30年公债的需求料颇强，这可能压抑殖利率曲线前端公债水位。一证券商交易员称，今日交易员询价106/6期30年公债在1.70%附近；该期券9月间曾成交在1.7610%。
    
    〞长券需求大于供给，其实近期每期券都这样，〞一位大证券商交易员说。   
    
    30年期公债106/11期将于11月21日标售，金额预定250亿台币，目前此期券尚在发行前交易中，今日并未成交。交易员预期该期券标售利率在1.70-1.73%。

    此外，下周五有106/9R二次增额券将上场，他们认为，此期公债将贴近现券106/9期交易，但鉴于近期国际消息面相对淡静，年底前行情可能都倾向低度波动。
    
    12月5日央行将标售10年106/9期二度增额公债，此期公债将于11月17日(下周五)展开发行前交易。

    至于国际债市方面，美国参议院虽亦提出税改计划将企业税率由35%降至20%，这一点同众议院版本一样，但较众议院提议的时间推迟了一年至2019年。

    交易员认为，若是减税时程拖延，可能对经济提振效果大幅打折，这料令盘势温和窄幅波动的时间拉长。   
    
    他们预期，下周10年期公债106/9期殖利率区间料在0.98-1.03%；五年期公债106/10期殖利率则料在0.66-0.72%。 
    
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
 10   106/9                      +0.62     1.0142%  1.0115-1.0184%      16.5
  30     106/6                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
                               
  10     106/9                       1.0142%
   5    106/10                      没有成交
   2     106/7                      没有成交
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) 

 (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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