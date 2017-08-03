台湾债市：10年券殖利率收跌，台股走低引买盘进场料短线续盘整

* 台股走跌引短线买盘进场，促殖利率开低收跌 * 市场缺乏方向指引，观望气氛趋浓短线料盘整 * 明日10年券106/4殖利率区间估在1.02-1.06% 路透台北8月3日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周四收跌。交易员表示，受到台股走低，及20年券106/8期发行前交易殖利率成交在1.58%等激励，短线买盘进场，带动殖利率开低收跌。 他们指出，因美债目前陷区间整理，台债乏方向指引，加上10年将换券交易，市场观望气氛趋浓厚，交投偏冷，交易量亦跟着缩减，短线料续呈区间狭幅整理。 〞这几天都是交易商的筹码在抛来抛去，要买的人价格都挂得远远的，只要稍微有人要买，利率就下去了。〞一大型证券商交易员说，〞成交量不大，现在只是无量飘移而已，继续盘吧。〞 另一大型证券商交易员表示，受台股下跌影响，台债殖利率开低走跌，惟市场交投偏谨慎，往下追价意愿并不积极，成交量进一步萎缩。 他并称，因美债目前暂无利多或利空消息，市场无明确方向，观望气氛浓厚，且随殖利率跌至相对低档区间，风险意识升高，〞现在的情况是：筹码看似稳定，但内含潜藏危机，这个时候宁可观望也不要去冒险，因为只要有人稍微想卖，利率就马上弹上去，还是小心一点。〞 财政部将于本月15日标售20年106/8期公债，金额250亿台币，并于18日发行；今天发行前交易殖利率成交于1.58%。 交易员预估，明日10年公债106/4期殖利率区间料在1.02-1.06%；五年公债106/5期殖利率区间估在0.72-0.75%。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/5 -0.77 0.7333% 0.7300-0.7360% 12.0 10 106/4 -1.43 1.0400% 1.0360-1.0500% 46.0 30 106/6 1.7980% 20 106/3 没有成交 10 106/4 1.0400% 5 106/5 0.7333% 2 106/7 没有成交 (完) (记者 罗两莎；审校 张喜良)