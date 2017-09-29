台湾债市：10年券殖利率收跌，惟气氛偏空交投冷短线关注美债走势

* 10年券殖利率随美债收跌，终止连二升 * 市场气氛偏空，短线关注美债走势 * 殖利率走低追价力道偏弱，成交量缩减 * 明日106/9殖利率区间料在1.02-1.04% 路透台北9月29日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周五收跌，终止连二升。交易员称，受美债殖利率弹高后反转下滑影响，今天台债跟着收低，惟市场气氛偏空，交投趋冷清，成交量明显缩减。 他们表示，美国联储局(FED)12月升息应已确定，殖利率亦已消化大半升息题材，目前市场比较关心的是美国总统特朗普接下来要推动的税改方案能否顺利过关；短线观察重点仍在美债走势。 〞早盘(殖利率)下来之后就不动了，但还要观察一下，看看美债是要往上还往下，因为这次(美债走势)有点吓人。〞一大型证券商交易员说。 他并称，因特朗普先前推动的各项政策都不顺利，接下来的税改能否过关备受市场关注，〞大家都看不懂，市场就停看听啊，美债(殖利率)如果上来，会拉扯其他的债券殖利率走高，台湾就很明显。〞 另一大型证券商交易员也指出，台债主要还是跟着美债波动，近日因美债殖利率狂弹，市场气氛偏空，短线殖利率区间上移机率较高；且从今天殖利率走跌，成交量即明显缩减来看，往下追价意愿薄弱也是一个警讯。 交易员预估，明日10年券106/9期公债殖利率交易区间料在1.02-1.04%，而五年期公债106/10期发行前交易殖利率区间料在0.71-0.75%。 本周六(30日)因假期调整，台湾金融市场开市一日。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/10 -0.50 0.7415% 0.7308-0.7425% 37.5 10 106/9 -1.10 1.0270% 1.0200-1.0305% 28.5 30 106/6 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9 1.0270% 5 106/10 0.7415% 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 罗两莎；审校 张喜良)