台湾债市：10年券殖利率早盘一度触及两个月盘中新低，气氛偏多惟交投冷清

路透台北3月9日 - 台湾指标10年期公债107/2期殖利率周五早盘走跌，一度触及10年券殖利率两个月盘中新低；交易员表示，因上日20年券标债结果优于预期，早盘延续上日偏多气氛，在短多进场激励下，促使殖利率跌破0.98%，惟交投冷清。

他们指出，20年期公债107/3期标债结果使市场气氛偏向乐观，且随美债殖利率略收低，早盘多方企图进一步拉低利率，惟往下追价趋谨慎，且遭逢短多获利出场，致殖利率跌幅收敛。

〞大概是有人想试着去测盘吧，但下去量很小，这种盘没有太大的参考性。〞一大型银行交易员说。

一大型证券商交易员亦称，早盘10年券殖利率走低，主要是短线交易，但交投冷，〞大家都不想做啊，九点五十分才有交易，利率只是回到昨天20年券开标后的价位，没有太大意义。〞

他们指出，20年券标债结果优于预期所带来的偏多气氛，顶多只会再延续一至两天，且10年券殖利率跌破1.0%之后，往下追价力道趋于薄弱；而且美国指标10年债殖利率若再弹高，台债即有压力，短线台债难脱盘整格局。

早盘10年券107/2期殖利率最低跌至0.9755%，创10年券殖利率两个月盘中新低，此前盘中新低在1月5日的0.9600%。

台湾央行周四表示，财政部委托标售的20年公债107/3期得标利率在1.485%，低于路透调查预估的1.50-1.53%，较上次标售的20年期得标利率1.591%走低10.6个基点。

10年期美债收益率周四报2.857%，低于周三尾盘的2.883%。

本地时间11:00，10年券107/2殖利率跌1.15基点至0.9785%，成交16亿台币；五年券107/1殖利率持平至0.6560%，成交1.5亿台币；台股加权指数则涨0.38%。

交易员预估，今日107/2期殖利率主要成交区间在0.97-1.01%。

最新相关报导链接： —美国债市：公债收益率基本持稳，静待非农就业报告 —《综述》特朗普签署公告对进口钢铝课征关税；墨西哥和加拿大获豁免 —《综述》美国一周初请失业金人数从48年低点略反弹；企业裁员数下滑

—《焦点》欧洲央行放弃宽松倾向，向撤走刺激举措又迈进了一小步(完) (记者 罗两莎 ；审校 乔艳红)