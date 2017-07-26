台湾债市：10年券殖利率早盘上扬，美债弹破2.30%破坏短多气氛

路透台北7月26日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周三早盘上扬。交易员称，因昨晚美国指标10年期公债殖利率弹破2.30%，令台债短多气氛遭破坏，并对美债后市偏审慎看待。

针对央行自8月起扩大每月两年期定存单标售金额至400亿台币，他们指出，相较于逾7.5兆台币存单的发行余额，每月新增100亿实在微不足道；但随着短钱流动性缓步减少，有可能会影响未来公债标售的投标倍数。

〞昨天美债飞到2.30%以上，接下来就看2.35%是不是有撑，台债虽有筹码与资金撑腰，但还是会引发观望。〞一证券商交易主管说。

另一证券商交易员则指出，近期国际债市波动频率相当高，交易商在此情形下普遍赚不到钱。市场观望气氛浓厚下，流动性也降低，不利短线操作。

台湾央行周二称，为因应金融机构资产配置需求，每月标售发行的两年期定存单金额，自300亿台币增为400亿台币。

本地时间10:02，10年券106/4殖利率涨1.86基点至1.0631%，成交45.5亿台币；五年券106/5殖利率涨1.16基点至0.7356%，成交7亿台币；另台股加权指数则跌0.17%。

交易员预估，今日106/5公债殖利率区间料在0.72-0.76%；106/4期殖利率交投区间料在1.06-1.08%。

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