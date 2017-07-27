台湾债市：10年券殖利率早盘下跌，因市场认为美联储态度偏鸽派

路透台北7月27日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周四早盘下跌。交易员称，因市场认为美联储的表态偏向鸽派，昨晚美国指标10年期公债殖利率回落，台债也在空单回补带动下殖利率走低。

他们指出，昨日台债受美债影响走势偏空，106/4的空单增加近一倍，没想到市场气氛又随着美联储的声明转多，令空头一时措手不及只能认输回补。不过殖利率在接近1.04%低位也面临追多乏力的情形。

〞就是空单回补，轧完就结束了，美债还是看区间，台债再往下也没啥空间了。〞一证券商交易员说。

另一证券商交易员则称，在银行养券部位没有松动下，台债走势仍偏强，在8月中的20年期公债标售前，适合偏多区间操作。

美债价格周三上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)表示，可能在未来几个月开始缩减资产负债表，其对通胀的表态略偏鸽派。

本地时间09:53，10年券106/4殖利率跌2.50基点至1.0450%，成交41.5亿台币；五年券106/5殖利率跌1.50基点至0.7270%，成交14.5亿台币；另台股加权指数则涨0.57%。

交易员预估，今日106/5公债殖利率区间料在0.72-0.74%；106/4期殖利率交投区间料在1.04-1.06%。

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--《专题新闻快速浏览》--美联储维持利率不变，预计“不久后”将开始缩表(完) (记者 董永年；审校 林高丽)