台湾债市：10年券殖利率早盘下跌，因美债回稳且本地货币政策持续宽松

路透台北12月22日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周五早盘下跌。交易商表示，因昨晚美债回稳，且央行理监事会议释出货币政策将持续宽松讯息。

他们指出，昨晚美国指标10年期公债殖利率自九个月高位回落，殖利率曲线也趋平，显示年底获利了结卖压暂告结束，这让台债多头吃了定心丸，市场关注重点重回钱多券少的内部因素。

〞央行理监事会议让宽松的预期更笃定，接下来就等下午的发债计画，这部分也是偏向乐观。〞一证券商交易员说。

另一证券商交易员也称，预估明年第一季公债发行量约1,000-1,100亿台币，倘若有编列前瞻建设计划的特别预算，也顶多增加至1,500亿元，但第一季到期量却超过2,000亿台币，筹码偏少的状况有利台债多头。

台湾央行周四一如预期宣布，第四季理监事会议决议维持政策利率不变，这也是央行重贴现率连续六季维持于1.375%原水准。分析师普遍预期，明年下半年才有升息机会。

本地时间10:14，10年券106/9殖利率跌2.00基点至0.9800%，成交35亿台币；台股加权指数涨0.12%。

交易员预估，今日10年券106/9期殖利率成交区间在0.97-1.00%。

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