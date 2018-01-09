台湾债市：10年券殖利率早盘先弹后跌，升破1%后短线买盘略进场

路透台北1月9日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周二早盘先弹后跌。交易员称，寿险业续抛冷券，市场担心稍晚将标售的五年券可能不会标太好，引停损单出笼，带动殖利率弹升；但随着殖利率弹破1.0%即吸引买盘略为进场，殖利率再度跌破1.0%大关。

他们表示，近期来自寿险业的冷券卖盘不断涌入，市场忧五年券买盘将受到排挤，买盘往后退，且年初手上抱着的部位已遭套牢，早盘交易商停损单出笼，促使殖利率一度弹至1.0125%创逾半个月新高。

〞1.009%标债利率看似有守，吸引买盘略为进场致殖利率回测。〞一大型证券商交易员说。

一中型银行交易员指出，市场担心五年券恐怕不会标太好，早盘由五年券107/1殖利率先发动，带动10年券殖利率冲高，惟随着殖利率弹上1.0%即吸引短线买盘进场，殖利率反转走跌，〞来看应该没有必要丢了。〞

台湾央行周二将代财政部标售五年期公债107/1期。路透调查结果显示，此次得标利率料在0.67-0.69%。

美国10年期公债收益率周一收报2.478%，上日收报2.476%。

本地时间10:59，五年券107/1发行前交易殖利率跌0.30基点至0.6740%，成交10.5亿台币；而10年券106/9殖利率则跌0.34基点至0.9965%，成交27.0亿台币；至于台股加权指数下跌0.27%。

交易员预估，今日106/9主要区间在0.99-1.03%；五年券107/1发行前交易殖利率区间则在0.675-0.69%。

最新相关报导链接：

--美国债市：公债价格持稳，美联储博斯蒂克的讲话略偏鸽派

--美国FED：缩表或能防止美联储遭受损失与政治抨击--联储研究报告

--美国利率：2018年升息三次可能太多--亚特兰大联储总裁(完) (记者 罗两莎；审校 张喜良)