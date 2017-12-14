台湾债市：10年券殖利率早盘创逾13个月低位，因美国通胀温和激励美债走多

路透台北12月14日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周四早盘下跌，创逾13个月低位。交易员表示，因美国通胀温和激励美债殖利率向下明显修正，带动106/9于盘初数度跌破0.95%关卡。

他们指出，美联储一如外界预期，维持明年升息三次的预估。在外部变数消除后，台债回归钱多券少的内部因素，利多题材汇聚带动下，就看今日殖利率是否会正式收在0.95%之下。

〞我是不希望(跌破0.95%)啦，但机率蛮高的。〞一票券商交易员说。

他表示，虽然已到年底，但买盘对债券需求热度不减，除了绝对收益率较高的中长天期券外，有些短天期的公债也有买气，在殖利率曲线短端与长端都偏多带动下，10年券当然也会走多。

另一证券商交易员则指出，昨晚美联储对升息路径的预估一如外界预期，且温和的通胀让市场对明年升息次数的看法也趋向一致。美债殖利率的偏多表现，也有利多头在台债进一步攻城掠地。

本地时间10:00，10年券106/9殖利率跌1.33基点至0.9500%，盘初一度低见0.9450%，创逾13个月低位，前低为去年11月4日的0.9410%；早盘区间在0.9450-0.9518%，成交19.5亿台币；台股加权指数涨0.84%。

交易员预估，今日10年券106/9期殖利率成交区间在0.94-0.96%。

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