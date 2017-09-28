台湾债市：10年券殖利率早盘弹升，因美债收高及货币市场利率略走扬

路透台北9月28日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周四早盘弹升，并创10年券一周盘中新高；交易员称，随美债殖利率大幅弹高，加上近日货币市场利率略走升，台债殖利率跟着弹高，短线观察重点在美债走势。

他们指出，台债虽有筹码优势，惟美债殖利率弹破2.31%大关，让目前殖利率处于相对较低水准的台债短线面临不小压力；加上季底因素，部分有资金缺口的交易商调节部位，促使殖利率走高；但随殖利率弹升，已吸引大型行库短线多单进场。

〞以趋势来看，美国10年指标债殖利率如果越过2.35%，代表美债走空，跟美债比较，目前台债殖利率是偏低的。〞一大型证券商交易说，〞这波美债从2.28%弹到2.31%是个警讯。〞

他解释，美债殖利率自2.22%弹升到2.31%，若进一步弹高到2.35%，将使原具筹码优势的台债面临压力，主要是先前10年期美债殖利率弹至2.35%时，台债10年券在1.08%。

一大型银行交易员则称，早盘台债主要是跟着美债弹高，但逢高已进场，〞有上去就多少买一点，但只做短线操作。〞

在五年券方面，今天五年期106/10期发行前交易殖利率随美债冲高，最高至0.7422%，创五年券殖利率一周盘中新高，此前盘中新高为21日的0.7470%。

台湾银行间隔夜拆款利率今天开盘报0.189%，连二日开在此水准；台湾央行自2016年7月1日起引导隔夜拆款利率随市况波动；此后隔夜拆款利率开盘价大致在0.173-0.184%间微幅波动。

对于隔拆款利率连二日开在0.189%，创央行引导隔拆利率随市况波动以来高位；一不愿具名央行官员称，因近日是季底，货币市场利率略走高，隔拆利率主要是反应市场利率水准。

美国指标10年期公债收益率周三升至2.316%，为8月1日以来最高。

本地时间10:55，五年券106/10发行前交易殖利率涨3.70基点至0.7400%，成交27.5亿台币；10年券106/9殖利率涨2.80基点至1.0408%，成交62.0亿台币；至于台股加权指数则跌0.14%。

交易员预估，今日10年公债106/9期殖利率交投区间料在1.03-1.05%；五年券106/10期发行前交易殖利率区间料在0.72-0.75%。

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