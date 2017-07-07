台湾债市：10年券殖利率早盘弹升，欧美债市续走空引发停损

路透台北7月7日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周五早盘弹升，交易员指出，因预期全球央行将收紧政策，昨晚欧债与美债殖利率又跳升，引发台债新一波停损卖盘出笼。

他们指出，虽然台债具有筹码集中优势，但仍无法抵挡国际债市的偏空气氛。在欧债、美债殖利率曲线渐趋陡峭的引领下，要关注台债长券端是否仍有浮额杀出，或将是令台债进一步走空的推手。

〞昨天券商才买超，现在又砍出来了，这叫凌迟，一刀一刀要你慢慢死。〞一证券商交易员说。

另一证券商交易员则称，台债因具有筹码优势令放空成本增加，使得昨日106/4借券利率转负，但这也造成交易商避险难度升高，市场流动性转差，殖利率的波动度将扩大。

交易员表示，今晚美国还要公布非农就业数据，在市场偏空气氛影响下，操作会转趋保守。

美国劳工部今晚将发布6月非农就业报告。路透调查的经济学家预计，上月美国雇主新增17.9万个工作岗位，5月时为增加13.8万个。

本地时间10:09，106/4殖利率弹4.48基点至1.1250%，区间在1.1088-1.1260%，成交63.5亿台币；至于台股加权指数则跌0.42%。

交易员预估，今天10年公债106/4殖利率交易区间估在1.10-1.13%；而五年券106/5R期发行前交易殖利率交易区间在0.79-0.82%。

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