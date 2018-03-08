台湾债市：10年券殖利率早盘微弹，量缩静候20年券标售

路透台北3月8日 - 台湾指标10年期公债107/2殖利率周四早盘略弹升，交投冷清。交易员表示，市场等候中午20年期公债107/3期的标售结果，观望气氛浓厚。

他们指出，受筹码集中以及对20年券标售乐观预期带动，107/2殖利率昨日跌破1.00%关卡，但随着台美10年公债利差扩大至近190基点，且台债又接近前波套牢区，纵然今日107/3标售结果不错，预料107/2殖利率再向下的空间也不大。

〞大家普遍认为20年会标得好，中间可以做个短多，但我觉得跌破1%就不要玩了。〞一证券商交易员说。

他预期，倘若今日中午107/3得标利率落在1.51%附近，预料107/2殖利率在短暂跌至0.98%后，即会因短多获利了结而向上弹升，操作手脚必须俐落才能免于过度追多被套。

另一证券商交易员则称，107/3得标利率在1.55%以下应该是可以接受的结果，若是接近1.50%则可望带动107/2殖利率向下，但因10年公债殖利率已逐步压回到年初水准，解套压力也会开始释放，预料低档的震荡会趋于明显。

台湾央行今日将代财政部标售20年期公债107/3期。路透调查结果显示，此次得标利率料在1.50-1.53%。

本地时间10:27，10年券107/2殖利率弹0.70基点至0.9980%，成交2亿台币；而五年券107/1尚未成交。

股市方面，台湾加权指数涨0.84%。交易员预估，今日107/2期殖利率主要成交区间在0.98-1.01%。

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