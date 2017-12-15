台湾债市：10年券殖利率早盘微跌，冷券长端交投热络有利多方

路透台北12月15日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周五早盘微幅下跌。交易员表示，近期冷券长端交易活络，钱多券少题材仍主导盘面气氛，多方持续试图将106/9殖利率向下带，但追价意愿并不明显。

他们指出，106/9殖利率已来到相对低位，再加上时序进入年底，交易商为持盈保泰，操作心态趋于审慎。惟冷券长端殖利率成交频频走低，有助于指标券持稳低位。

〞(冷券)以前要靠指标券带，现在自己玩得很开心。〞一银行交易员说。

他表示，存续期约30年的长券，近期成交利率已下滑至不到1.60%，20年券则在1.20-1.30%，如此低的殖利率将对指标券产生保护作用。

另一证券商指出，昨晚美债表现持稳，台债因缺乏外部因素指引，今日预料殖利率将在低档狭幅整理。

本地时间10:21，10年券106/9殖利率跌0.33基点至0.9517%，区间在0.9492-0.9525%，成交20亿台币；台股加权指数跌0.86%。

交易员预估，今日10年券106/9期殖利率成交区间在0.94-0.96%。

最新相关报导链接：

--美国债市：公债收益率曲线趋平，零售数据强劲推升短债收益率

--美国政经：共和党税改议案投票临近，更多参议员立场动摇(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)